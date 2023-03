Il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha concesso in prestito per la mostra dal titolo “L’Amato di Iside. Nerone, la Domus Aurea e l’Egitto”, che sarà aperta dal 22 giugno 2023 al 14 gennaio del 2024, alcune opere archeologiche della Sezione Egizia del Museo del Sannio, attualmente esposte presso Arcos. Accogliendo la richiesta formulata dal Direttore del Parco Archeologico del Colosseo, con il favorevole parere di Marcello Rotili, consulente scientifico del Museo del Sannio, Lombardi ha autorizzato, fatte salve la determinazione delle competenti Autorità ministeriali e della Soprintendenza, il prestito della statua di Domiziano come faraone, di Diorite, da Benevento, fine del I secolo d.C., Iside Pelagia su nave, Età tardoellenistica - I secolo A.C. e la Statua leone, fine II sec. D.C. -inizio III sec D.C. La mostra programmata dal Parco Archeologico sarà allestita presso alcuni spazi della Domus Aurea nella Capitale, per la prima volta dopo essere stati oggetto dilavori di consolidamento e valorizzazione: