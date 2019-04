CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Aprile 2019, 10:01

Il tempo è denaro. Bacon e Franklin avevano ragione, ancora adesso sembra proprio così. E un'analisi economica resa nota nella giornata di ieri lo conferma. Presso il tribunale di Benevento ci vogliono in media sette anni e mezzo per completare una procedura esecutiva, un po' di meno (6,8) per chiudere una procedura fallimentare (prima in Campania con Napoli a 7,2, Salerno a 8,9, Santa Maria Capua Vetere a 12,2 e Avellino a 13). Comunque intorno alla media nazionale, un po' al di sotto per i fallimenti (sette anni), oltre soglia per le procedure esecutive (cinque anni). Sono alcune delle evidenze contenute nel report «La durata dei fallimenti e delle esecuzioni immobiliari e gli impatti sui Npl», che analizza il fenomeno dei crediti deteriorati (quelli a maggiore rischio di recupero) ed è stato realizzato da Cerved, - data-driven company specializzata nell'analisi e nella gestione del rischio di credito e dalla società tra avvocati La Scala.