La locomotiva storica è arrivata nella cittadina termale ieri, alle prime luci del giorno. Ad accoglierla, nonostante l'orario, un folto gruppo di curiosi, che hanno seguito le operazioni di posizionamento all'ingresso del parco termale, dove già da qualche mese era pronto un binario di stazionamento. Nelle prossime settimane partiranno, invece, gli interventi della necessaria fase di restauro, operazione che, nelle previsioni, si pensa di poter chiudere prima dell'avvio della stagione termale, nella prossima primavera. Un evento annunciato, nei giorni scorsi, dallo stesso sindaco di Telese Giovanni Caporaso, giunto al termine di un articolato iter autorizzativo partito 12 mesi fa e concretizzatosi poi con un accordo raggiunto con la Fondazione Fs.

Una vera e propria rievocazione del passato, neanche troppo lontano, della cittadina termale e, in particolare, una rievocazione del treno speciale che fino agli anni 60 collegava il capoluogo partenopeo direttamente all'ingresso del parco termale. Un passaggio lungo l'arteria principale del centro abitato per i tanti pazienti o, meglio, bagnanti che arrivano in valle telesina da ogni parte della regione per le cure con le acque solfuree. Cartoline e immagini di un tempo che fu, più volte celebrato nelle varie manifestazioni e anche attraverso le azioni delle diverse amministrazioni comunali. Per esempio, il passaggio nel 2019 del treno storico presso lo scalo telesino, con tanto di abiti e caroselli in costume.