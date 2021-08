Green pass, scatta il piano controlli nel Sannio: incubo stop e multe

La normativa sul green pass al vaglio di chi è preposto ai controlli sul territorio sannita. La problematica è stata affrontata ieri mattina nel corso di una riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica tenutasi in prefettura e presieduta dal vice prefetto Patrizia Vicari. Nel corso del vertice si è deciso che nella giornata di oggi vi sarà un tavolo tecnico in questura per definire nei dettagli i controlli che si andranno a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati