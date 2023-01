Con la rappresentazione di Napoli milionaria, di Eduardo De Filippo, è partita ieri sera la seconda edizione della rassegna teatrale di Morcone, che si concluderà il prossimo 13 maggio. Dopo il periodo di sospensione dettato dall'emergenza pandemica, si è rialzato il sipario del centro Universitas per consentire la messa in scena di sei commedie, programmate fino alla fine di maggio, sempre di sabato (ore 20).

APPROFONDIMENTI Teatro romano e Arco di Traiano fanno il pieno di turisti Messa in suffragio di papa Benedetto XVI, la Diocesi beneventana ricorda il pontefice

Dopo la prima di ieri sera, che ha visto in azione la compagnia Il dialogo di Cimitile, con la regia di Ciro Ruoppo, il prossimo appuntamento è per il 4 febbraio con la pièce E allora? Tango, affidata all'interpretazione della compagnia I pappici di Salerno e alla regia di Rosita Sabetta. Il 18 marzo andrà in scena Il sole all'improvviso di Sasà Palumbo, interpretato dalla compagnia Amici del treno per Napoli delle 6.30, con la regia di Michele Cupito. Nelle serate di sabato 15 e 29 aprile, saranno rappresentate, nell'ordine, Ospedale degli infermi scalzi, di Massimo Canzano, messo scena dalla compagnia 30Allora di Casagiove, con la regia di Vincenzo Russo, e Quanta mbruoglie pe' nu' figlio di Giacomo Rizzo, interpretata dalla compagnia Pipariello di Nola, col la regia di Enzo Varone. Il 13 maggio, la rassegna si concluderà con Venerdì 17 di Antonio Grosso, portata in scena dalla compagnia Camomilla a colazione di Visciano, con la regia di Felice D'Onofrio.

Per la direzione artistica della rassegna, promossa dalla Pro Loco Morcone in partnership con il Comune, è stato confermato Antonio Esposito, in arte Pipariello, che aveva diretto anche la prima edizione della kermesse, la quale aveva riscosso consensi e partecipazione. «Ringrazio di cuore la Pro Loco Morcone dice Esposito per la fiducia accordatami, che ci consentirà di tracciare un percorso di emozioni e di condivisioni che ci faranno riscoprire il piacere di stare insieme, dopo un lungo periodo di isolamento forzato». La compagnia teatrale nolana di Antonio Pipariello, di professione avvocato civilista, con la passione per il teatro e per la letteratura, è stata fondata dal padre Salvatore nel 2002. Dopo la sua morte, avvenuta prematuramente nel 2011, il giovane Antonio, che aveva poco più di 30 anni, decise di continuare la tradizione di famiglia, con lo scopo di portare la magia del teatro in qualsiasi luogo, anche nelle zone in cui le grandi compagnie non arrivano, valorizzando il teatro dialettale, inteso come recupero linguistico della cultura popolare e non solo come momento di facile comicità. Ed è proprio questa la mission del teatro che, oltre a divertire, ha un fine educativo e catartico, teso all'identificazione del pubblico con gli attori e alla riflessione su temi sociali e quotidiani che riguardano tutti e, se condivisi e analizzati, possono essere letti e affrontati con maggiore consapevolezza e serenità. La formula della rassegna prevede anche la valutazione degli spettacoli da parte di una giuria composta dai membri della Pro Loco, da esponenti del Comune e da esperti del settore, residenti a Morcone, che avverrà nella serata di gala, prevista per il 27 maggio, dopo l'uscita di scena dell'ultima compagnia in cartellone, e si concluderà con la partecipazione di ospiti a sorpresa. La rappresentazione della compagnia di Pipariello sarà, ovviamente, fuori concorso.

È stata, intanto, una rivisitazione magistrale quella di Napoli milionaria proposta ieri sera dalla compagnia Il dialogo, diretta dal regista Ciro Ruoppo per affrontare un tema ancora attuale, e per la precisione quello della guerra, che continua a offrire tristemente scenari sempre sovrapponibili, fatti, per dirla con Eduardo, di «Paise distrutte, creature sbandate, fucilazioni, e quante muorte, e lloro e e nuoste. E muorte so' tutt eguale e io so' turnato e n'ata manera».