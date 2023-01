Dopo il successo di Pierino e il lupo con l'orchestra sinfonica diretta dal maestro Maurizio Petrolo, il Conservatorio di Benevento torna protagonista in questa prima settimana del nuovo anno con due appuntamenti. L'istituto di alta formazione musicale di Benevento propone per questo pomeriggio e per domani due interessanti performances. Si comincia oggi all'auditorium San Vittorino (alle 18.30), con il concerto della giovane pianista Giulia Falzarano, allieva del maestro Rosalba Novelli, che, per la rassegna i Concerti d'inverno, offrirà un saggio della sua preparazione. Il concerto rientra tra le esibizioni previste dal progetto d'istituto per l'anno accademico 2022/23.

Per la Falzarano un vasto repertorio concertistico che le consentirà di confermare l'esperienza maturata negli anni di studio. Domani, per il cartellone di InCanto di Natale giunto alle ultime battute, appuntamento con la musica jazz: Musica per girasoli con il Nicola Sala jazz ensemble nel quadro de I progetti d'inverno - Note di Natale. Si tratta dell'ultima esibizione dei giovani musicisti del Conservatorio nel quadro della manifestazione natalizia promossa ed organizzata dal Comune di Benevento in collaborazione con la Provincia e Sannio Europa con il coordinamento artistico di Renato Giordano. Il Conservatorio, sempre presente in manifestazioni cittadine di grande respiro come punto fermo del panorama culturale ed artistico della città, proporrà questa volta un appuntamento con la musica jazz che vanta a Benevento numerosi appassionati e sostenitori. Al Teatro Comunale, per il progetto e la direzione musicale a cura di Leonardo De Lorenzo, saranno in palcoscenico domani sera (inizio del concerto alle 19) Giuseppe Capriello (sax soprano), Angelo Cioffi (tromba), Antonino Armagno (pianoforte), Valerio Mola (contrabbasso), Emanuela Pepe (violino), Sara Marra (violino), Ida Rispoli (viola), Mario Crisci (violoncello), Leonardo De Lorenzo (batteria e composizioni). Per il concerto jazz si prevede il pubblico delle grandi occasioni per applaudire i giovani musicisti che suoneranno alla presenza della presidente del Nicola Sala Caterina Meglio e del direttore Giosuè Grassia.

Ad accompagnare i brani musicali traducendoli nel linguaggio del corpo le coreografie a cura della Compagnia Balletto di Benevento diretta da Carmen Castiello, reduce dal successo ottenuto con il doppio sold out per Lo schiaccianoci sempre per il cartellone InCanto di Natale. Un binomio coinvolgente , quello della musica e della danza, che si ritrova più volte in palcoscenico in diverse manifestazioni artistiche con protagonisti il Sala ed il Balletto di Benevento, riuscendo a creare sempre atmosfere suggestive. L'ingresso al teatro, gratuito, sarà consentito fino ad esaurimento dei posti.