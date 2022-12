Nuovi scenari al vertice della federazione provinciale del Pd. Un cambio di passo repentino, annunciato nel tardo pomeriggio, quando sono annunciati i provvedimenti di commissariamento adottati dal segretario nazionale dem Enrico Letta. Una decisione, quella di commissariare il Pd sannita, che ha di fatto concluso a poco meno di un anno dall'insediamento il mandato di Giovanni Cacciano da segretario. Al suo posto subentrerà il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo, già nominato neo commissario della federazione. Un fulmine a ciel sereno in casa Pd ma soprattutto per il segretario Cacciano, che aveva indetto per domani una riunione della direzione provinciale.