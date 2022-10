Sannio, ecco la provincia più sicura della Campania

La provincia più sicura della Campania. Ma vi sono anche delle criticità. Tra queste c'è quella dei furti in abitazioni che colloca il Sannio al 62esimo posto con 443 denunce, a cui si aggiungono in totale gli altri tipi di colpi messi a segno da bande di ladri per un totale di 1.403 denunce.

Un tema questo dei furti nelle varie tipologie che suscita da tempo allarme. Questore Giobbi, come ci si attrezza per contenerlo?

«È un tipo di reati il cui contrasto non è facile, oltre alla collaborazione dei cittadini c'è bisogno del ricorso a nuove tecnologie. E, infatti, i servizi di vigilanza hanno la loro importanza ma non sono decisivi al fine del contrasto. Quando si parla di nuove tecnologie si punta innanzitutto sulle videosorveglianza. Di recente, abbiamo fatto dei passi avanti perché siamo riusciti a far riversare le immagini delle telecamere comunali presso la centrale operativa della Questura. Ciò comporta che c'è un controllo fisso per l'intera giornata. L'unico limite è che si sono ancora dei punti neri, cioè delle zone che non sono dotate di telecamere. Ma anche su questo fronte ci stiamo adoperando affinché tutto il territorio possa essere coperto. Inoltre, c'è da dire che come polizia riusciamo in un anno a indentificare circa trentamila persone. Un deterrente per coloro che provengono da altre zone e vogliono operare nel Sannio. Devono sapere che la loro presenza non passa inosservata».

Quali sono le caratteristiche di un altro fenomeno che crea allarme e cioè quello dell'incendio dei veicoli e di altri beni in cui il Sannio è al 22esimo posto?

«La gran parte di questi incendi si sono verificati in centri della provincia e, dal momento che indagando i carabinieri, non sono in possesso di particolari elementi che possano permettermi di risalire a possibili moventi».

Come si spiegano le tante truffe (oltre mille) e le frodi informatiche (44). Un bilancio non proprio positivo nell'ambito di una situazione, per altri aspetti, non allarmante?

«Il Sannio è una provincia con un gran numero di anziani e queste truffe li vedono molto spesso vittime. Nonostante gli appelli, sono molto abili le persone che mettono a segno i colpi. Le frodi informatiche sono un problema nazionale e anche le cifre che riguardano il Sannio sono più che rassicuranti».

In totale le denunce dei vari reati sono circa seimila, come giudica questo dato che contribuisce a rafforzare quella immagine di sicurezza che queste classifiche attribuiscono al Sannio?

«È un dato molto positivo perché vuole dire che questa è un provincia che ha fiducia nelle forze dell'ordine e nelle istituzioni e che, pertanto, non è omertosa. Quando c'è un reato si fa la denuncia e non si cerca di occultarlo».