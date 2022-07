La provocazione dei medici: «Ora chiudete il pronto soccorso del Rummo»

I medici ospedalieri scoprono le carte sulle criticità del «Rummo», manifestando tutte le perplessità che si celano dietro gli attacchi frontali degli ultimi mesi. «Vista la grave carenza di medici in Rianimazione, Medicina di urgenza e Pronto soccorso e la preminente necessità di garantire la funzionalità del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Sant'Agata de' Goti, che con i suoi 18 accessi quotidiani e un ricovero al giorno è evidentemente ritenuto essenziale per il funzionamento della sanità locale, non vediamo altra soluzione se non chiudere le strutture dell'emergenza-urgenza del Rummo». È questa la provocazione con cui la federazione Cimo-Fesmed risponde all'altrettanto provocatoria riorganizzazione dell'ospedale. «La nuova delibera adottata dalla direzione generale spiega il sindacato prevede che i medici del San Pio possano decidere di coprire i turni nei presidi ospedalieri di Avellino, mentre i medici di Caserta hanno la possibilità di lavorare al presidio di Sant'Agata. Contestualmente, nell'ospedale cittadino anestesisti, medici delle urgenze e di chirurgia continuano a lavorare ben oltre il normale orario di lavoro, senza alcun atto deliberativo che ne formalizzi le attività extra orarie. Una sorta di punizione del tutto gratuita, con turni e ordini di servizio elaborati settimanalmente che, nel calpestare la dignità professionale del personale, impediscono di fatto ai colleghi di avere una vita privata e sociale. Nei prossimi due mesi verranno meno altri anestesisti e tanti minacciano di andare via, con il rischio di chiudere, davvero, anche la seconda Rianimazione».

La situazione sta sfuggendo di mano perché, per chi è fuori dalle dinamiche strategiche di «Palazzo», vale a dire per la popolazione, non è facile comprendere se, realmente, ci sia un disegno ben preciso mirato a far entrare l'Azienda ospedaliera «San Pio» nella macroarea di Avellino, «smembrandola» in modo graduale e indolore, oppure ci siano altre motivazioni per tutto questo gran parlare, che sfuggono alla comprensione della gente comune. «I medici continua la nota - sono esausti e delusi: Se l'obiettivo è declassare la nostra azienda ripetono costantemente in questi giorni - lo facessero subito, così smettiamo di soffrire. È tempo di scelte e la politica deve assumersi le proprie responsabilità. Per questo facciamo nostro il grido di dolore lanciato dall'Ordine dei medici e ripetiamo che in queste condizioni e con le risorse disponibili non è possibile tenere in vita due presidi ospedalieri. Le recenti scelte della direzione per l'area dell'emergenza-urgenza sembrano non propendere certamente per il Rummo. E allora che si abbia il coraggio di chiudere le strutture di Benevento». Una vicenda che va chiarita presto anche perché, continuando a tirare da una parte e dall'altra «la coperta corta», si rischia di strapparla. Infatti, in più occasioni, è stato ribadito che è necessario uscire dall'ambiguità e decidere cosa fare del presidio di Sant'Agata che, se mantenuto, ha bisogno di un rilancio deciso, non a svantaggio del Rummo.



Intanto, dopo il grido d'allarme lanciato dall'Ordine dei medici sulle criticità segnalate all'ospedale «Rummo», il sindaco Clemente Mastella si è detto disposto al confronto con i medici e con la direzione strategica che sostituirà quella attuale (a inizio agosto si insedierà la digì Maria Morgante al posto di Mario Ferrante destinato all'Asl di Avellino). «Incontrerò presto dice - la delegazione dei medici che mi hanno chiesto di valutare gli aspetti critici dell'ospedale ma mi pare evidente che la vicenda vada ormai discussa con la nuova dirigenza. Sta a cuore a tutti noi che il Rummo, a partire dal pronto soccorso, dia risposte mediche adeguate ai pazienti. Per quanto sta nelle mie competenze, che non riguardano l'organizzazione ospedaliera, lavorerò perché vengano eliminate le criticità, ma soprattutto aumentino le eccellenze».