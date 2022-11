Per la prima volta la Rocca dei Rettori si trasformerà, nel periodo natalizio, in un luogo da fiaba. Luci, colori, stand, laboratori creativi, folklore, l'arte presepiale, tutto per raccontare la favola del Natale soprattutto ai più piccoli. La Rocca incantata è promossa dalla Pro Loco Samnium di Benevento d'intesa con la Provincia, Sannio Europa, Emimedia Comunicazioni, Piera Salvatore Event planner in collaborazione con gli istituti Alberti e Le streghe di Benevento con il sostegno di Immobiliare Sannio e Arredamenti Petrone.

«Sarà un Natale che non ti aspetti anticipa il presidente della Pro Loco Samnium Giuseppe Petito , sarà la magia della festa più bella dell'anno a trasportare bambini ed adulti in un luogo incantato». La Rocca dei Rettori formato natalizio offrirà un ricco programma di spettacoli ed intrattenimenti dall'8 all'11 e dal 15 al 18 dicembre. Inutile dire che La Rocca incantata è dedicata in particolare ai bambini che potranno trovare, oltre all'ambiente festivo, la casa di Babbo Natale. In questi locali sarà possibile consegnare la letterina con la richiesta dei regali (e la promessa di essere ubbidiente per il nuovo anno) direttamente nelle mani di Babbo oppure recarsi all'ufficio postale, creato all'interno della Rocca, per spedire la letterina con i desideri. La lettera dovrà essere consegnata all'elfo postino che provvederà ad imbucarla. Un avviso per tutti i bambini: al termine degli eventi sarà scelta e premiata la letterina più bella che sarà esaminata da Babbo Natale in persona.



Ma le sorprese per i più piccoli non finiscono qui: all'interno del villaggio di Babbo Natale sarà attiva la Fabbrica del regalo , un autentico paradiso per tutti i piccoli visitatori. All'interno della fabbrica in un ambiente da favola saranno costruiti, sotto la supervisione degli elfi, i giocattoli in laboratori creativi. Inoltre nei giardini della Rocca e nei locali interni saranno allestiti stand di espositori con la proposta di prodotti artigianali ed enogastronomici, idee regalo ed oggettistica. Con l'animazione, intrattenimento e spettacoli itineranti, lungo il percorso sarà possibile anche visitare la mostra dei presepi artigianali esposti in occasione del Palio dei presepi promosso ed organizzato dalla Pro Loco Samnium. «Oltre a presentare per la prima volta la maestosa Rocca dei Rettori come luogo da favola in questo Natale 2022 sottolinea il presidente Petito lo scopo, unitamente a quello di proporre qualche ora di svago a piccoli ed adulti, è anche quello di fornire un'attrattiva in più a quei turisti e visitatori che si fermeranno, nel periodo festivo, nella nostra città».

La Rocca incantata proporrà, nella sera di sabato 17 dicembre, uno evento particolare: con l'uscita di Babbo Natale e dell'esercito dei suoi elfi dal villaggio, avrà inizio un mega spettacolo di piromagia, L'incendio della Rocca, che avvolgerà in un fantastico tripudio di luci, colori e suoni il castello offrendo uno spettacolo emozionante. Inoltre nel corso delle giornate di apertura, con l'intervento di artisti di strada e spettacoli itineranti, ci saranno momenti di intrattenimento a cura delle associazioni Enjoy sport, Anna e Morena dance Tania full dance, Sport life Stregati eventi e turismo Italia eventi, Culture e letture Neverland animazione. Sarà presente anche la pro loco di Apice con giovani che, indossando costumi medievali, animeranno i locali della Rocca. L'allestimento dell'evento è a cura di Gallocaprone. Al lavoro lo staff organizzativo, coordinato dal presidente Petito e da Massimo De Cristofaro e Piera Salvatore, che precisa che l'evento sarà a basso dispendio energetico grazie all'utilizzo di tecnologie led. Inoltre a breve sul sito www.mercatinidinatalebenevento.it sarà possibile prenotare i ticket per l'ingresso per gruppi e scuole.