CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli interventi chirurgici per le protesi all'anca eseguite presso l'ospedale «Fatebenefratelli» sono finite nel mirino della Procura e della Guardia di Finanza. L'accusa ipotizza che venissero effettuate anche in casi in cui non c'era la necessità. E pertanto scattato un blitz con una serie di perquisizioni e tre indagati. Si tratta del primario di Ortopedia del «Fatebenefratelli», Antonio Piscopo, e di due soci di un'azienda, uno di Benevento, l'altro di Napoli che curano la rappresentanza di una ditta che produce, appunto, protesi per l'anca.