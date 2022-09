C'è l'ok al Bilancio consolidato 2021, riqualificazione alloggi con il Pnrr

C'è l'ok al Bilancio consolidato 2021. La giunta comunale, ieri, ha dato il via libera allo schema inerente le gestioni economiche dell'ente e delle società partecipate o controllate. Confermato pressoché in blocco il perimetro degli enti che vedono il coinvolgimento municipale nel pacchetto societario: Asia, Gesesa, Consorzio di sviluppo industriale Asi, Fondazione Città Spettacolo, Ente idrico campano.

Dati i risultati di gestione dei singoli organismi e delle quote di partecipazione del Comune negli stessi, il Bilancio consolidato 2021 si chiude con un attivo di 1.061.621 euro. Ora lo schema passerà al vaglio dei Revisori per essere sottoposto al consiglio comunale, qualche giorno oltre la scadenza del 30 settembre.

Disco verde, su proposta degli assessori Chiusolo e Pasquariello, anche al progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione degli alloggi di via Nuzzolo con fondi Pnrr. Sancita anche l'approvazione dello schema del protocollo d'intesa per il Contratto istituzionale di sviluppo «Acqua, bene comune della provincia di Benevento», proposto dalla Provincia per accedere alle risorse stanziate dal ministero per la Coesione territoriale.

Su proposta del sindaco Mastella, l'esecutivo ha inoltre dato l'ok alla pubblicazione di un avviso per l'affidamento a operatori privati qualificati del Teatro San Nicola, che si aggiungerebbe così al Comunale. Nulla osta, infine, alla variante al progetto Pics «Una nuova luce alla Via magistrale della città», all'adesione a «Urban nature» del Wwf in agenda l'8 e 9 ottobre, alla compartecipazione alla «Notte delle Streghe» e al Social film festival Artelesia, oltre che alla partecipazione all'avviso «Giovani in biblioteca».