Un 41enne di Morcone, dipendente Asl, è stato arrestato in flagranza di reato per stalking. Era da tempo che l'uomo perseguitava una 30enne del posto con appostamenti e pedinamenti tanto da costringere la donna a modificare le proprie abitudini di vita. Ieri, verso le 13, l'ha costretta a fermare la propria auto e a scendere. Poi ha minacciato di colpirla con un secchio che teneva in mano. Il 41enne è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione e si trova attualmente in carcere. La donna aveva già denunciato l'uomo precedentemente presso gli uffici della questura.

Mercoledì 4 Settembre 2019, 10:29

