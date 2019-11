Il megaparcheggio e gli uffici municipali di via del Pomerio non saranno più preda di chiunque. È l'obiettivo condiviso da Comune e Trotta Mobility che hanno suggellato il programma di interventi per la messa in sicurezza della struttura integrata. Ieri dal dirigente del settore Mobilità Maurizio Perlingieri è partito l'ultimo nulla osta per l'azienda romana che gestisce il trasporto pubblico e la sosta a pagamento. Segmento quest'ultimo nel quale il parcheggio multipiano realizzato negli anni 80 rappresenta un asset significativo ma sottoutilizzato. E da qualche tempo bersagliato dalle scorrerie di ignoti che si introducono nella struttura vandalizzandola senza il benché minimo timore di essere scoperti. Ma tra qualche settimana l'intera area sarà resa inaccessibile dall'esterno e sorvegliatissima entro le mura. Compito che si accollerà l'azienda di mobilità: «Abbiamo ricevuto oggi (ieri, ndr) il via libera ai lavori da parte dei competenti uffici comunali - rivela l'amministratore unico Mauro Trotta -. Avevamo presentato da tempo un progetto per la messa in sicurezza del parcheggio e dell'intera area nella quale rientrano anche gli uffici del Comune, la scala mobile e la vasta area pedonale culminante nel piazzale Iannelli. Installeremo presìdi di protezione passiva lungo tutto il perimetro e ripristineremo il sistema di videosorveglianza da tempo inattivo, con l'aggiunta di nuove telecamere in corrispondenza dei punti di accesso. In più potenzieremo i corpi illuminanti, in particolare nel piazzale, con moderne lampade al led. Un onere che assumiamo di buon grado per ottimizzare il servizio sia in termini di tutela di un bene pubblico che di l'efficientamento commerciale di una struttura che può essere senz'altro valorizzata meglio».

I lavori dovrebbero iniziare già nella prossima settimana come spiega il responsabile tecnico di Trotta, ingegnere Marco Mugavero: «Le ditte esecutrici pronte a partire. L'intervento prevede l'installazione di 5 nuove barriere: due agli accessi carrabili di ingresso e uscita su via Martiri di Nassiriya e via Mariani, tre in corrispondenza dei varchi pedonali cui si accede da via Martiri di Nassiriya, via del Pomerio e dalla gradinata di via Mariani. Saranno tutte automatizzate e si chiuderanno alle 22 consentendo l'ingresso solo agli utenti abbonati che verranno dotati di apposita chiavetta magnetica. Particolarmente significativo sarà il sistema di protezione della scala mobile che sarà così tutelata dai frequenti incidenti causati da utilizzi impropri. Sul piano della sicurezza sarà fondamentale la riattivazione della videosorveglianza. Verranno ripristinate le telecamere già esistenti a ogni piano e installate altre 5 che vigileranno sui nuovi cancelli automatizzati e sull'area pedonale che conduce agli uffici comunali. Quanto alla data di completamento, molto dipenderà dalle condizioni effettive dell'impianto di sorveglianza attuale. Se risulterà compatibile con i nuovi dispositivi i tempi si abbrevieranno sensibilmente. In ogni caso prevediamo di concludere i lavori entro 4-6 settimane».

E nella struttura integrata vedrà presto la luce un'altra attesa novità: «Nei prossimi giorni comunicheremo la data dell'inaugurazione dell'ascensore che collegherà via del Pomerio con gli uffici comunali e il megaparcheggio - annuncia l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello - L'intero iter amministrativo, collaudo compreso, è concluso. Una novità importante per migliorare l'accessibilità in particolare delle persone con handicap motorio che non possono avvalersi della scala mobile».

