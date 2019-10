© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno rischiato la vita mentre la loro assunzione era già nero su bianco. Non poteva avere che un epilogo paradossale la vertenza più lunga e incredibile. Il Comune di Benevento attraverso la partecipataassumerà entro fine anno 53 unità reperendole dal bacino deiUna decisione resa nota al termine del vertice in prefettura tenuto d'urgenza nel pomeriggio dopo che in mattinata Vincenzo Ulano e Antonio De Ianni, due operatori del Consorzio Bn1, avevano minacciato di lanciarsi dalla finestra della sala Giunta di Palazzo Mosti dove erano stati ricevuti dal sindaco Clemente Mastella insieme ad altri lavoratori.Ignari che già da tre settimane Comune e Asia avevano sancito di ricorrere prioritariamente a questa categoria di operatori per colmare i vuoti d'organico dell'azienda di igiene urbana: «I competenti uffici di Asia - attesta il verbale dell'Assemblea dei soci dell'1 ottobre - hanno provveduto a redigere gli schemi di bando per procedure selettive finalizzate ad assicurare stabilità operativa ad Asia mediante il reclutamento di unità di personale ai sensi e per gli effetti delle statuizioni della legge regionale numero 14 del 2016, articolo 44». Ovvero la legge che da tre anni impone agli enti locali di procedere alla «ricollocazione lavorativa del personale già dipendente dei Consorzi di bacino».«Assumeremo due profili professionali: addetti allo spazzamento e autisti», ha annunciato l'amministratore di Asia Donato Madaro al termine del tavolo in prefettura. «Contiamo - ha aggiunto - di poter concludere l'iter procedurale in tempi abbastanza ristretti, entro fine anno al massimo». Una imprevista schiarita che ha lasciato sorpresi e persino increduli gli operatori che in mattinata avevano adottato la eclatante forma di protesta come extrema ratio nei confronti della perdurante inerzia degli enti locali nell'attuazione di una precisa disposizione normativa. Le risposte fornite dal sindaco nel corso del breve colloquio a Palazzo Mosti erano sembrate evasive e poco convincenti. Di qui il ricorso all'azione clamorosa già adottata in passato con le memorabili «scalate» degli uffici della, della Rocca e della gru di, a 15 metri d'altezza.«È una decisione che non scaturisce dalla convocazione in prefettura ma da un deliberato di Assemblea che abbiamo adottato in tempi non sospetti a inizio mese» ha puntualizzato Mastella a margine del summit diretto dal viceprefetto vicario Ester Fedullo cui hanno preso parte anche il dirigente regionale Romeo Melillo e il direttore dell'Ato rifiuti Massimo Romito. Il sindaco ha tenuto a precisare che «nell'ambito delle citate assunzioni si terrà conto anche delle altre esigenze di settore emerse fin qui». Un riferimento che, sia pure non esplicitato, è parso legato all'altra vertenza aperta che vede protagonisti i dipendenti della Samte impegnati allo Stir di Casalduni. Altro paletto da considerare è quello inerente l'assorbimento di un numero di lavoratori ai sensi della legge 68/1999 sulla disabilità. Sarà la pubblicazione dei bandi a dettagliare i termini delle assunzioni.Tra i lavoratori la comprensibile soddisfazione per il conseguimento di un diritto lungamente rivendicato si fonde con i timori di ostacoli operativi che potrebbero di fatto precludere il reimpiego: «Diamo atto al Comune e all'Asia di aver dato una risposta concreta che attendevamo da anni - dice il portavoce Antonio De Ianni - Al contempo vigileremo sulla attuazione dell'impegno preso. Non vorremmo che sorgessero questioni formali, ad esempio sulla mancanza di requisiti legati alla vigenza del titolo di guida speciale, che alcuni operatori non hanno rinnovato a causa della lunga inattività».© RIPRODUZIONE RISERVATA