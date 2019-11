«Marco continuerà a lavorare per altri sei mesi all'Azienda speciale igiene urbana (ASIA) di Benevento». Ad annunciarlo all'Ansa è il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha recepito l'appello di, operaio precario, diventato papà di 4 gemelli dati alla luce dalla moglie Annalisa Zollo poco più di un mese fa all'ospedale «Fatebenefratelli» del capoluogo sannita. La giovane coppia, entrambi trentenni, giovedì scorso aveva chiesto sostegno alle istituzioni e alle associazioni nella trasmissione televisiva de «» di Raiuno. Tra i primi a rispondere all'invito è stata la Caritas Diocesana diche, tramite il direttore don Nicola De Blasio, ha attivato nella stessa giornata una gara di solidarietà sia sui social che sul sito www.caritasbenevento.it. per raccogliere beni di prima necessità (pannolini, latte, ecc.) per i neonati.