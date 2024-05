Dolore infinito, smarrimento collettivo ma anche compostezza. Così San Marco dei Cavoti ha dato l’estremo saluto al suo «figlio per sempre» Giuseppe Carpinelli, il 33enne morto sul lavoro nel Trapanese precipitando all’interno di una pala eolica.

Assordante, quasi surreale il silenzio che aleggiava in una chiesa Madre strabordante di persone, sia all’interno che nello spiazzale del sagrato. «Non siamo mai pronti alla morte - le parole pronunciate dall’altare dall’arcivescovo Felice Accrocca, affiancato dal parroco del paese don Luigi Ulano e dal suo vice don Lorenzo Di Chiara, oltre che da don Luigi Colucci -. Non è facile. Non ci sono parole. D’altronde, in questo caso le parole servono a poco. Solo ad affermare in questo momento la consapevolezza che Gesù è morto alla stessa età. La sua morte fu ingiusta, come è ingiusta questa morte. Il Signore sostenga i genitori e i familiari più stretti. Chiediamo allora la forza della fede». Parole che hanno fatto vibrare i cuori di una folla assorta in preghiera, tra le lacrime e gli sguardi persi nel vuoto anche dei numerosi amici, colleghi di lavoro, conoscenti e compaesani di Giuseppe, che come è noto lavorava per l’Ivpc Service, che fa parte del Gruppo Ivpc, con sede operativa proprio a San Marco, guidato da Oreste Vigorito, che ieri ha partecipato con profondo cordoglio alle esequie insieme ad altri esponenti dell’Ivpc. Oltre alle autorità civili e militari, presente naturalmente anche il sindaco Angelo Marino, che ha portato il suo accorato saluto a nome di tutta la comunità sammarchese.

APPROFONDIMENTI Benevento, funerali del piccolo Emanuele: «Per noi vivrà in eterno» Benevento, 13enne morto: il giallo delle cause e il dolore infinito San Marco dei Cavoti, messaggi e dolore per l'ultimo saluto a Isa: sprint per aiutare la famiglia

Accrocca, inoltre, riferendosi durante l’omelia al dramma delle morti sul lavoro che continua a scuotere tutto il Paese, ha lanciato anche l’invito a «chiedere e sperare affinché tutto questo non si ripeta. Chiediamo che ogni uomo, ogni donna possano vivere la condizione lavorativa in sicurezza. E per Giuseppe vogliamo la pace». Nel frattempo, gli amici «di sempre e per sempre», come loro stessi si sono definiti nel toccante messaggio letto sul sagrato al termine della funzione, hanno atteso davanti al carro funebre, per accompagnare idealmente Giuseppe nel suo ultimo viaggio terreno.

Un lungo applauso ha accompagnato il momento in cui il feretro del giovane ha lasciato la chiesa, rivolgendo un abbraccio infinito al papà Angelo, alla mamma Antonietta, alla sorella Valentina e a tutta la famiglia Carpinelli. «Insieme piangeremo nei momenti più duri e taglieremo ogni traguardo», hanno detto gli amici, prima del toccante lancio nel cielo di palloncini bianchi.