BENEVENTO - I carabinieri della stazione di Amorosi li hanno intercettati lungo la «Telesina» in un tratto della statale ricadente nel territorio comunale di Puglianello. Un’attività di pattugliamento ordinaria quella dei militari, nel tardo pomeriggio di martedì, quando erano da poco passate le 6. Una situazione sempre più frequente dopo i provvedimenti disposti dal questore di Benevento Edgardo Giobbi in materia di sicurezza. La segnalazione di una vettura in stallo presso un’area di servizio sull’arteria: una Tipo con i vetri oscurati. All’interno 5 uomini che, alle sollecitazioni dei carabinieri, ha replicato scappando. Un inseguimento a folle velocità durato poco meno di un chilometro, poi l'abbandono dell'auto la fuga nelle campagne circostanti. Solo un elemento della banda è stato preso, è caccia agli altri quattro. Sequestrati attrezzi da scasso.