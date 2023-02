Ladri di pneumatici in azione in città: la denuncia di un professionista

Risveglio amaro per un avvocato beneventano che questa mattina in via Galganetti ha scoperto che la sua autovettura era stata presa di mira da alcuni malviventi.

I ladri, in azione di notte in una delle zone centrali della città, sono riusciti a portare via due delle quattro ruote della Jeep Renegade del professionista sannita.

L'avvocato nelle prossime ore sporgerà denuncia, sperando che le telecamere di videosorveglianza presenti nell'area abbiano potuto cogliere in flagrante i malviventi.