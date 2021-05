Erano giunti in città con un’auto presa a noleggio per impossessarsi in prevalenza di generi alimentari in particolare «Nutella» ma sono stati bloccati e ora sono agli arresti domiciliari. Si tratta di A.F., 49 anni, e C.R., 56 anni, entrambi napoletani e vecchie conoscenze delle forze dell’ordine. Nella tarda serata di lunedì hanno raggiunto il supermercato Conad all’interno del centro commerciale «Buonvento». Qui hanno collocato in un carrello 61 barattoli di Nutella, 4 bagnoschiuma, carta igienica, una confezione di biscotti e una di tovaglioli per un importo di circa 400 euro. Poi si sono avvicinati a una delle casse chiuse e rimossa la sbarra si sono allontanati. Un’azione notata da una cassiera che ha dato l’allarme. Pertanto gli addetti al supermercato li hanno rincorsi e hanno avvisato il 113. Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante della Questura e della Mobile. I due sono stati bloccati presso il parcheggio del centro commerciale mentre stavano caricando la merce sottratta. Il sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro ha disposto gli arresti domiciliari e il processo per direttissima, svoltosi ieri mattina davanti al magistrato monocratico Francesca Telaro. Uno dei due, A.F., in una dichiarazione spontanea ha sostenuto di essere in difficoltà economiche per la sua attività di ristorazione. I due sono stati difesi dagli avvocati Fabio Russo e Andrea Scordamaglio. Il magistrato Telaro ha convalidato e confermato gli arresti domiciliari ed ha disposto che il processo con il rito abbreviato proseguirà nell’udienza del 25 maggio.

