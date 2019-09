Lunedì 9 Settembre 2019, 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENEVENTO - Dopo una lunga tregua i ladri sono tornati in azione nei box adibiti a garage. Un fenomeno che in passato aveva suscitato allarme, perché é un gran numero di condomini era stato preso di mira da bande che, per le modalità con cui hanno messo a segno i colpi, hanno mostrato una non comune abilità. Nel mirino, questa volta, è finito un condominio di via Francesco Flora, nella zona alta del capoluogo. I ladri durante la notte hanno forzato la serratura di un cancello elettronico e sono entrati nell’area dove sono i box destinati a garage. Di mira ne sono stati presi diversi, ma in particolare da quattro box hanno prelevato vari oggetti. Il bottino finale parla del furto di tre biciclette con pedalata assistita, numerosi attrezzi per il giardinaggio oltre a generi alimentari rubati. Questo secondo le prime denunce fatte in questura dai proprietari, mentre sul posto per gli accertamenti del caso sono giunti gli agenti della Squadra volante e della polizia scientifica, alla ricerca di qualche elemento utile per risalire agli autori dell’incursione.