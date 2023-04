Lancia droga dal finestrino, arrestato 43enne ad Arpaia

Operazione antidroga dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montesarchio.

Nell'ambito dei classici controlli nel weekend, infatti, i militari hanno arrestato un 43enne di Cervinara, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato colto in flagranza di reato mentre era alla guida della sua automobile lungo la via Appia, all'altezza di Arpaia.

All'alt intimato dai militari, il 43enne ha eluso il posto di blocco e, dopo un breve inseguimento, ha provato a disfarsi di un involucro in plastica contenente 100 grammi di cocaina e 1 Kg di hashish, suddiviso in 10 panetti da 100 grammi ciascuna, per un valore di circa 20mila euro. Durante la mini fuga, l'uomo ha impattato con la sua auto contro un muro di cinta di un'abitazione.

Il conducente dell'auto, così, è stato bloccato e tratto in arresto, mentre il passeggero che era insieme a lui, è riuscito a dileguarsi per le campagne circostanti. Ora per l'uomo originario di Cervinara sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida che si terrà nei prossimi giorni.