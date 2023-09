Lanciava droga dalla finestra, pusher in manette

Aveva lanciato un involucro, contenente droga, dalla finestra della sua casa ad un giovane che l'aveva nascosto negli slip e poi a bordo della sua auto si era allontanato, a forte velocità, in direzione del centro abitato della città.

L'azione non è sfuggita ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Benevento che erano in servizio di osservazione nei pressi dell'abitazione del pusher 32enne. Inseguito e fermato il ragazzo, un 22enne di Benevento, i militari hanno trovato una dose di cocaina e di un'altra di crack nascosta negli slip e di quattro dosi di hashish che aveva occultato in un pacchetto di sigarette. Successivamente si sono recati presso l'abitazione del pusher che, visti i carabinieri, aveva lanciato dalla finestra altri due incolucri contenenti cinque bilancini di precisione, una dose di cocaina e un'altra di crack per un peso complessivo di circa sette grammi.



Il 32enne è stato arrestato con le accuse di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droga e sottoposto al regime dei domiciliari.

Il 22enne, mentre, è stato segnalato alla prefettura quale assuntore.