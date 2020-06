Si riparte dal dolce. Che può essere il passaggio immediatamente precedente alla frutta (e sarebbe l’avvisaglia del tracollo economico e sociale) oppure il tentativo di rendere più gustose le pietanze che si intende servire nella ripartenza del dopo-Covid. C’è tanta metafora in tutto questo, ma anche un simbolismo efficace e redditivo sia sul fronte di una economia sapiente che su quello delle strategie per le aree più deboli del Mezzogiorno. Tradotto in concretezza: un corso di laurea in tecnologie alimentari per le produzioni dolciarie. Si tratta di un diploma di primo livello a orientamento professionalizzante promosso dal dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università del Sannio in collaborazione con gli altri due dipartimenti, quelli di Economia e di Ingegneria. Operazione complessa nella sua elaborazione visto che è stata pensata in sinergia con l’Università del Molise e che il titolo accademico sarà unico e firmato congiuntamente dalle autorità delle due istituzioni.



Vi sarà soprattutto l’intervento diretto nello svolgimento del programma di 17 aziende dolciarie di tutta la Campania presso le quali, nel terzo anno del corso, gli studenti effettueranno il loro tirocinio e dove, da futuri tecnologi, potranno trovare un approdo occupazionale. Al corso di laurea potranno accedere solo 25 studenti, selezionati con un test d’ingresso. © RIPRODUZIONE RISERVATA