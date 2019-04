Venivano sfruttati per lavorare in nero 12 ore al giorno per avere una paga irrisoria di circa 20 euro. Una decina di uomini, tra cui alcuni extracomunitari senza permesso di soggiorno, venivano così sfruttati all'interno di un magazzino adibito abusivamente ad opificio per la lavorazione di scarti tessili nel comune di Limatola. Il business clandestino è stato scoperto grazie ad un blitz che gli uomini della Squadra Mobile del commissariato di Telese Terme e del gruppo della guardia di finanza di Benevento, insieme al personale dell'ispettorato territoriale del lavoro, hanno messo in atto giovedì scorso. Per il titolare ed i suoi familiari, cui circa un mese fa era stato sequestrato un opificio a Dugenta, è scattata una nuova denuncia per sfruttamento del lavoro, impiego di lavoratori extracomunitari irregolari e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il nuovo stabile abusivamente utilizzato come opificio è stato sottoposto a sequestro.

Mercoledì 17 Aprile 2019, 18:29

