Traffico bloccato per oltre due ore nella mattinata ieri e disagi nella zona alta della città. Problemi acuiti perché il tutto si è verificato proprio negli orari cruciali: ingresso nelle scuole, apertura attività commerciali e spostamenti per recarsi al lavoro. L'area coinvolta è stata quella tra fine viale Atlantici, via Pacevecchia, via del Sole e via Intorcia.

All'origine degli ingorghi, con lunghissime code, la chiusura alla circolazione di via Meomartini per consentire i lavori di bitumazione del manto stradale, dopo che nei giorni scorsi c'erano già stati vari scavi e interventi da parte di diverse ditte per la fibra e per l'interramento dei cavi elettrici. Interventi effettuati, a quanto pare, senza alcun preavviso da parte dell'impresa, in modo da avvertire residenti e cittadini e soprattutto organizzare un piano traffico alternativo, anche con adeguata segnaletica. Decine le telefonate di protesta giunte agli uffici comunali. Da quanto si apprende, l'ufficio al traffico metterà in campo severi provvedimenti nei confronti dei responsabili della ditta appaltatrice dei lavori.

«È stato un inferno, una situazione davvero assurda e inconcepibile. Abito in via Meomartini e sono rimasto bloccato insieme a mio figlio. Entrambi abbiamo fatto tardi, rispettivamente al lavoro e a scuola». Così Eduardo Piscopo, ma come lui in tanti si sono ritrovati alle prese con il «lunedì nero» del traffico. Tra l'altro, l'operazione ha richiesto l'intervento contemporaneo di tutte le pattuglie della polizia municipale disponibili, le quali hanno dovuto inibireA coordinare l'intervento dei vigili, in prima linea, il comandante Fioravante Bosco. «Dispiace per i disagi, ma è stato un sacrificio compensato dal fatto che via Meomartini, adesso, è davvero un tappeto. Abbiamo evitato problemi maggiori facendo svolgere lavori a scaglioni, in modo da consentire la circolazione parziale in alcuni dei varchi laterali presenti. Va anche detto che alle 11 circa, i lavori si sono conclusi e la strada è stata totalmente riaperta. Abbiamo operato assicurando la totale sicurezza, intervenendo pur senza avere avuto input alcuno ma per tamponare l'emergenza».

Quello dei numerosi cantieri stradali aperti, anche in questo periodo natalizio, in cui tradizionalmente si registra un incremento considerevole del traffico, è un tema ormai al centro anche del dibattito politico, da circa un mese, tra opposizione e maggioranza. Un tema «caldo», tra l'altro, alla luce degli appelli lanciati dagli stessi automobilisti e soprattutto da commercianti. In quest'ottica, l'assessore al traffico Attilio Cappa aveva anche assicurato che si sarebbe prodigato per far svolgere gli interventi alle varie ditte preferibilmente nelle ore notturne, proprio per limitare i disagi.

«Non c'era alcuna autorizzazione da parte dell'ufficio per la realizzazione dei lavori - sottolinea infuriato lo stesso assessore -. Non erano state concordate con l'ufficio al traffico le modalità operative. Tra l'altro, via Meomartini non era inclusa nell'ordinanza provvisoria dello scorso 7 dicembre. Le prescrizioni, come già noto, erano di eseguire di notte gli interventi. Pertanto, tenuto conto che non c'era stata comunicazione ai cittadini per negligenza da parte della ditta, la municipale non ha potuto fare altro che constatare la situazione e, per la pubblica e privata incolumità, ha appurato che tenere la strada aperta al traffico poteva essere un pericolo. Detto questo, e considerato che i lavori si sono svolti in un tempo ristretto, non aveva senso intervenire per sospenderli. Abbiamo già avviato la procedura per chiedere severi provvedimenti nei confronti della ditta, che sarà multata per inottemperanza alle prescrizioni e arriverà anche la diffida da parte dell'ufficio preposto per tutte le attività conseguenziali».