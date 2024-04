Carcere di Airola, polemica sui lavori: «Solo una passerella elettorale»

«I cittadini meritano serietà, rispetto, approfondimento, non promesse superficiali e passerelle in vista delle prossime elezioni». Lo hanno dichiarato Diego Ruggiero, segretario del Partito Democratico di Airola e Giulia Abbate, capogruppo consiliare di “Airola Democratica” che, attraverso una nota congiunta, hanno voluto fare chiarezza su alcune dichiarazioni diffuse da Forza Italia nei giorni scorsi, ovvero durante la visita del vice ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, presso l'Ipm di Airola.

«I lavori di manutenzione straordinaria della facciata principale dell’edificio adibito a Istituto Penale per i Minorenni - hanno affermato Abbate e Ruggiero - non sono affatto partiti. L’appalto aggiudicato e con start a luglio 2024 riguardano altre parti dell’edificio, ma non la facciata. È stato avviato l’iter burocratico per tali lavori, ma non di certo la fase esecutiva e la previsione dell’avvio non è certo per luglio 2024, come dichiarato con superficialità dal Vicecoodinatore provinciale di Forza Italia»

Dal Partito Democratico hanno spiegato che «i risultati delle indagini eseguite sulle facciate dell’Ipm hanno consentito di redigere il progetto esecutivo che dovrebbe essere completato entro il mese corrente e a maggio sarà sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato, come prevede la norma, e qualora venga esitato favorevolmente si potrà approvare.

Successivamente sarà bandita la gara di appalto e quindi si aggiudicheranno i lavori»

A voler puntualizzare alcuni aspetti emersi durante la visita del vice ministro di lunedi scorso è anche l’ex pentastellato Pasquale Maglione che ha evidenziato: «il tentativo condotto dal deputato Rubano che, attraverso la visita all’IPM di Airola del sottosegretario Sisto, ha cercato - ha dichiarato Maglione - di ricondurre all’attuale maggioranza gli sforzi condotti per reperire le somme che sono state destinate alla struttura e che le daranno nuovo lustro.

Del resto a certificare ciò ci sono le gare di aggiudicazione dei lavori che risalgono a mesi fa e che fanno riferimento a somme stanziate durante la scorsa legislatura. L’unica vera novità – ha aggiunto l’ex deputato - è che per la facciata è stato consegnato il progetto al Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato e auspico che alla prima riunione utile si proceda alla sua approvazione e quindi alla messa a gara dei lavori che una burocrazia asfissiante tiene congelati da anni. I finanziamenti che interesseranno l’Ipm di Airola sono frutto – ha concluso - di un lavoro sinergico di tutti i livelli coinvolti, sia politici che amministrativi, che negli anni scorsi con discrezione, senza passerelle ma con assoluta determinazione, hanno determinato quello che adesso altrui cercano maldestramente di intestarsi»