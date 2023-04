Visite guidate nel centro storico di Benevento, presentazioni e un tour dell'entroterra sannita, alla scoperta delle bellezze naturali, storiche e culinarie del territorio. È stato svelato ieri mattina a Palazzo Paolo V il programma del «Meeting nazionale moto Guzzi» che sbarca per la prima volta nella storia a Benevento. La città delle Streghe diventerà infatti per tre giorni (dal 28 al 30 aprile), la meta di arrivo di centinaia di motociclette Guzzi, gli iconici modelli italiani, nati dal design e dalla fantasia dell'azienda fondata nel 1921 da Giorgio Parodi e Carlo Guzzi. L'iniziativa è organizzata dal Moto Guzzi World Club in sinergia con il Moto Guzzi Club Benevento, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Benevento.

«Apriamo le porte anche ai motociclisti della Grecia e di Malta, che hanno confermato la loro presenza spiega Armando Dicuonzo, presidente del Moto Guzzi Club Benevento . Questo è un ulteriore motivo di orgoglio per i beneventani e per tutta la provincia. Siamo stati scelti come città ospitante per la nostra vocazione da un punto di vista culturale e turistico. Siamo molto felice che la scelta sia ricaduta sulla nostra città». Ricco il programma. Le strade del territorio verranno percorse dai tanti partecipanti in sella ai modelli Guzzi. Ma non solo. Il viaggio su due ruote avrà anche dei risvolti culturali.

L'evento, come detto, sarà articolato su tre giornate. Si parte venerdì 28 aprile alle 14 con l'inaugurazione a piazza Castello del «Villaggio Moto Guzzi». Seguiranno nel corso della giornata visite guidate nei musei afferenti alla «rete» della Provincia e presso i principali monumenti della città. Nel tardo pomeriggio, poi, il popolo «guzzista» si dirigerà verso Apice vecchia, per visitare il Castello dell'Ettore e i vicoli del cosiddetto «borgo fantasma». Il clou della manifestazione si raggiungerà sabato 29 aprile, quando da Benevento partirà un tour che circoscriverà l'area protetta del TaburnoCamposauro, toccando i comuni di Foglianise, Frasso Telesino, Solopaca, Torrecuso, Melizzano e Vitulano. Qui i bikers visiteranno la Pinacoteca comunale e ammireranno i marmi di Vitulano. Il gran finale è previsto per domenica 30 aprile con ulteriori visite al complesso monumentale di Santa Sofia, all'Arco di Traiano e al Teatro Romano e la presentazione alla Rocca dei Rettori della «Consulta dei giovani guzzisti», un nuovo organo che verrà ufficializzato per la prima volta proprio a Benevento. «Finalmente l'aquila volerà sopra Benevento commenta entusiasta Mario Arosio, presidente Moto Guzzi World Club una città bellissima e accogliente. L'organizzazione è eccelsa e tutto sta andando nel verso giusto come desiderato da noi, quando a dicembre abbiamo deciso di organizzare a Benevento questo evento».

Un'iniziativa che «sicuramente accresce il valore e il potenziale della città ha sottolineato in proposito il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e che ci permette di rafforzare il legame tra aree interne e costiere». Gli fa eco anche il presidente della Provincia, Nino Lombardi: «Un'occasione per esaltare le nostre eccellenze e che avrà una ricaduta sia in termini turistici che ricettivi. Dobbiamo favorire tutto ciò che possa portare attenzione al nostro territorio» ha spiegato l'inquilino della Rocca dei Rettori. Soddisfatto anche l'assessore comunale al Turismo, Attilio Cappa, in prima linea, insieme agli operatori turistici del territorio, in un progetto di valorizzazione della città. «Il territorio diventa protagonista con molteplici eventi culturali. Le nostre strutture alberghiere sono pronte e ci stiamo preparando al meglio per far sì che i motociclisti siano accolti nel miglior modo possibile» ha dichiarato il delegato al ramo.