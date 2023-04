Ceppaloni, Arpaise, San Leucio: Lega mobilitata

Valle del Sabato, i vertici provinciali e il locale direttivo della Lega per Salvini Premier, che riunisce gli attivisti di Ceppaloni, San Leucio del Sannio ed Arpaise, hanno fatto il punto sulle prossime elezioni amministrative e più in generale sulla situazione di quella che viene definita «un'area della provincia sannita che, pur vantando una storia gloriosa e una posizione strategica, trovandosi nelle immediate vicinanze del capoluogo, purtroppo, all’attualità, si trova in uno stato di inerzia e di abbandono, sia dal punto di vista sociale che da quello economico»

Secondo la Lega «si rende urgente ed indifferibile l’unificazione dei territori della Valle del Sabato nonché l’elezione diretta dei consiglieri provinciali da parte dei cittadini, ritornando così al reale collegamento dell’eletto con il territorio di riferimento». Territorio in cui sono presenti problemi di vecchia data: è il caso «della frana nella frazione Terranova di Arpaise che dopo 13 anni, ancora non è risolto». E ancora, «la fondovalle Sabato è impercorribile e pericolosa soprattutto in concomitanza di avverse condizioni meteorologiche».

L'annuncio del centrodestra: da soli alle prossime elezioni

Nei tre centri, inoltre, sempre secondo la Lega «ogni giorno c’è carenza di acqua corrente, le strutture sportive sono abbandonate e non funzionanti essendo state gestite in modo privatistico, pur se realizzate con fondi pubblici, e gli apparati burocratici di cui si avvalgono le compagini che guidano le amministrazioni locali non soddisfano minimamente i bisogni e le esigenze delle rispettive comunità». La Lega si dice pronta a sostenere «chi vorrà contribuire concretamente a cacciare i mercanti dal tempio e ad inaugurare una nuova stagione per ridare dignità al comprensorio della Valle del Sabato».