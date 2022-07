Lega di Serie B, Vigorito in corsa per il consiglio direttivo

Vice presidenza della Lega di Serie B, avanza Oreste Vigorito. Dopo aver pensato a lungo all'opportunità di scendere in campo, il patron del Benevento ha sciolto la riserva e ha deciso di candidarsi per un posto in Consiglio direttivo, atto propedeutico all'elezione per uno dei quattro posti lasciati vacanti da Galliani e Sticchi Damiani di Monza e Lecce, promosse in A, Di Masi e Lovisa di Alessandria e Pordenone, retrocesse in C.

Il numero uno giallorosso ora è pienamente in corsa e se la giocherà fino all'ultimo, ma per lui, se dovesse raggiungere il quorum necessario, non sarà la prima volta. Vigorito è già stato in Consiglio direttivo dal 5 ottobre 2018 al 7 luglio 2019 (quando rassegnò le dimissioni come gesto forte per placare la guerra tra il fronte pro e anti Balata), per poi essere nuovamente rieletto il 12 settembre 2019 e restare in sella fino al 31 luglio 2020 (quando rassegnò le dimissioni al termine della regular season con la conseguente promozione in A del Benevento dei record). Si deciderà tutto nell'assemblea di martedì 26 luglio, in programma nella sede di via Rossellini a Milano: al punto 2 dell'ordine del giorno, è prevista l'elezione dei nuovi membri (4 su 6, riconfermati gli uscenti Neri dell'Ascoli e Gualtieri del Frosinone) del Consiglio direttivo al posto di quelli dichiarati decaduti. Vigorito può contare su un pacchetto di consensi che sta crescendo poco alla volta (alla prima chiamata ne servono 14 per entrare, poi man mano il quorum si abbassa) e la sua discesa in campo è stata caldeggiata da alcuni colleghi presidenti che lo ritengono uomo di sintesi e di mediazione, oltre che dotato di elevata autonomia di pensiero.

Dopo un lunga e articolata riflessione sull'opportunità di accettare o meno la candidatura a causa dei molteplici impegni, Vigorito ha detto sì e adesso è impegnato in una mini-campagna elettorale per raccogliere i voti necessari. Due le partite che si sta giocando: l'ingresso nel Consiglio direttivo sarà il primo passo, perché poi al punto 3 dell'ordine del giorno, tra i 6 membri, verrà nominato anche il vice presidente in sostituzione di Adriano Galliani. Inutile dire che quello del vice Balata sarebbe un riconoscimento sia per l'impegno profuso e gli investimenti fatti nei circa 16 e mezzo al timone della società sannita, sia per il contributo dato sul piano imprenditoriale che della politica federale, oltre che un ruolo di prestigio di cui trarrebbe giovamento anche tutto il movimento calcistico locale, oltre che la città e la provincia di Benevento.



Nel frattempo la stessa Lega di B ha stabilito date esatte e orari delle prime 3 giornate di campionato: il Benevento debutterà alla vigilia di Ferragosto, quando riceverà il Cosenza al «Ciro Vigorito» alle 20.45 di domenica 14. L'esordio in trasferta a «Marassi» contro il Genoa, sabato 20 agosto alle 20.45. Per la terza giornata i giallorossi torneranno in campo domenica 28 agosto in casa alle 20.45 contro il Frosinone. Il torneo cadetto si aprirà ufficialmente venerdì 12 agosto con la suggestiva Parma-Bari.





Nel frattempo, in attesa che si sblocchino le uscite dei big (e neppure è detto, molti rischiano di restare sul groppone e sarebbe meglio evitare di tenerli troppo a lungo in lista di sbarco), il club ha perfezionato la cessione a titolo definitivo dell'attaccante Giuseppe Di Serio al Perugia. Il centravanti classe 2001, di rientro dal prestito al Pordenone, era già stato vicino al club umbro a giugno del 2021, nell'ambito dell'operazione che portò Fabio Caserta sulla panchina del Benevento, e pure a gennaio del 2022. Prodotto del settore giovanile, con la sua cessione il Benevento può incamerare una bella plusvalenza perché è stata inserita anche una percentuale sulla futura rivendita pari al 50%. Sempre in stand by le altre situazioni: il Benevento prenderà il centrale mancino solo quando andrà via Barba (che anche in ritiro ha ribadito al club la sua volontà di cambiare aria e cercare nuovi stimoli) e l'alternativa è stata individuata in Caldirola, già sondato e con il quale c'è già un accordo di massima. Per Ionita c'è stata la proposta della Reggina con un biennale che assomma la cifra che percepirà a Benevento solo nell'ultimo anno: senza il contributo dei giallorossi in termini di buonuscita, la sua partenza non si materializzerà. Raffreddate le piste greche (Paok e Panathinaikos), unico vero interesse mostrato in una fase iniziale è stato quello dell'Aek Atene che poi non ha più avuto seguito.