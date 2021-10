Rubano legna nel Parco del Matese, un arresto e due denunce

BENEVENTO - Trovato a tagliare legna di faggio in località Erbaneta a Cusano Mutri. Lo hanno scoperto i militari del Nipaaf del gruppo carabinieri forestale di Benevento, coadiuvati dai colleghie della stazione locale, nell’ambito di attività investigative finalizzata alla prevenzione dei reati contro l’ambiente. E' stata arrestata una persona per il furto di circa 150 quintali in un bosco demaniale di notevole pregio naturalistico e paesaggistico nel Parco del Matese, in un'area ricadente nel Sic (Sito di Interesse Comunitario) della «Rete Natura 2000». Il materiale recuperato è stato sottoposto a sequestro, assieme a un trattore gommato e una motosega. Altre due persone presenti sul posto, intente ad aiutare le operazioni di prelievo del legname, sono state denunciate.