Leucio Porto candidato a sindaco San Salvatore punta sulla sicurezza

SAN SALVATORE - Nasce la lista civica “Rinascita ed Orgoglio per San Salvatore”.

"Un movimento aperto a tutti coloro che intendono apportare un contributo di crescita sano, trasparente e concreto" dicono i promotori. La lista ha individuato come candidato alla carica di sindaco Leucio Porto, già Questore della Polizia di Stato. "Leucio è nato a San Salvatore Telesino ed è fortemente legato alla nostra Comunità. Per lungo tempo ha ricoperto, con successo, un ruolo guida nella pubblica amministrazione, affrontando con determinazione e senso del dovere le sfide che il ruolo prevedevano. La competenza amministrativa e di relazione pubblica sarà dedicata a garantire il meglio alla comunità".

Gli attuali candidati alla carica di consigliere sono: Augusta Rapuano, Daniele La Fazia, Mario Pollico, Emilio Rapuano, Rito Salomone, Immacolata Francese e Pasquale Iatomasi. "Nei prossimi giorni verrà completata la lista - concludono i promotori - perché e’ nostra intenzione tenere in debita considerazione coloro che hanno manifestato l’intenzione di candidarsi sposando in pieno un programma solido e ancorato alla realtà esistente, capace in futuro di tradurre le idee in realtà".