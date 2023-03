Sarà il filosofo Umberto Galimberti ad aprire oggi pomeriggio la nona edizione del Festival filosofico del Sannio. "L'illusione della libertà", questo è il tema della lectio magistralis che inaugurerà il ciclo d'incontri sul tema "libertà" scelto per l'edizione 2023 del festival promosso dall'associazione culturale "Stregati da Sophia". «La libertà esiste davvero per l'uomo?»: partendo da questa domanda Galimberti analizzerà non solo le aspettative dell'individuo nella società attuale con le aspirazioni ad affermare se stesso e la sua visione del mondo, ma anche i limiti che vengono posti alla sua "libertà".

APPROFONDIMENTI La "peschiera" salvata dai volontari longobardi Vinti 2,5 milioni al 10 e Lotto, è caccia al super fortunato nel Sannio

Nel senso che se parliamo di libertà dobbiamo conoscere anche la sua antitesi, la prigionia o meglio la schiavitù. La dicotomia tra questi due stati (e non solo nei termini) nasce dai condizionamenti che vengono creati dalla società, dall'idea che gli altri possono farsi di noi, dall'ambiente che ci circonda? E ancora dalla pubblicità che cerca di orientare il nostro modo di vivere, soprattutto da quegli indirizzi occulti che ogni giorno, grazie anche ai mass media, cercano di convincere il nostro io? La risposta è semplice: «Siamo sempre determinati dalla nostra identità, non siano mai liberi. È solo un'illusione e guardate che è una fortuna». Per Galimberti questo à l'assioma che dà il senso alla sua relazione. La lectio magistralis del filosofo apre il discorso sulla libertà che, nei prossimi incontri proposti dal festival filosofico, verrà affrontata in ogni suo aspetto dai relatori nel rapporto con la politica, con il lavoro, con la legge, con l'egoismo, con l'essere donna.

Galimberti, professore emerito di filosofia della storia presso l'università "Ca' Foscari", si è occupato dei legami tra psicopatologia e filosofia. dei limiti della psicanalisi e di pratica filosofica. Attualmente è tra le voci filosofiche più presenti nel dibattito politico. Ad aprire l'incontro, che si svolge con il supporto dell'Università degli studi del Sannio ed in collaborazione con il Conservatorio "Nicola Sala" e con il Balletto di Benevento, il saluto istituzionale del sindaco di Benevento Clemente Mastella e del rettore dell'UniSannio Gerardo Canfora. A coordinare l'incontro la presidente di "Stregati da Sophia" Carmela D'Aronzo. Con la lectio magistralis di Umberto Galimberti anche il via al concorso "Io filosofo/a" aperto ai ragazzi delle scuole superiori che prendono parte al festival. Quest'anno sono 14 gli istituti scolastici iscritti al festival con la partecipazione di scuole superiori del Sannio, dell'Irpinia e provenienti dalla provincia di Foggia e di Caserta. In palio cinque borse di studio messe a disposizione dall'Università del Sannio, dal consorzio stabile "Medil" di Benevento e dall'associazione "Stregati da Sophia". Ad esaminare i compiti realizzati dagli studenti una commissione composta, oltre che da Carmela D'Aronzo, da Antonella Tartaglia Polcini, Cristina Ciancio e Aglaia McClintock. Il concorso si concluderà nel mese di aprile con la premiazione dei vincitori in programma al teatro Comunale il 12 maggio.

L'incontro con Galimberti si svolgerà al cinema teatro San Marco con inizio alle 15 (ingresso in sala consentito dalle 14,30). Per favorire le tantissime richieste di partecipazione agli appuntamenti proposti dal festival è stato attivato anche la trasmissione on line sul canale Cisco Webex Stregati da Sophia. Il prossimo incontro filosofico è in programma il 7 marzo con la lectio magistralis di Giovanni Impastato, fratello di Giuseppe ucciso nel 1978 da "Cosa nostra", su "Mio fratello, tutta una vita con Peppino". In occasione dell'incontro sarà inaugurata, presso la biblioteca provinciale, la mostra "Tracce di libertà" con lavori realizzati dagli studenti del Liceo artistico di Benevento che sarà aperta al pubblico dall'8 marzo.