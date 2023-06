Libri, convegni, musica: cosa fare a Benevento

Una luce dagli abissi

Oggi pomeriggio, alle 18, nel complesso "Aquapetra Resort" di Telese Terme lo scrittore sannita Francesco Ruggieri presenta il volume con cui ha voluto dare un volto e una voce alle vite spezzate di Cutro: "Una luce dagli abissi", un'opera dal forte impatto e dall'alto potere evocativo che ricorda il triste episodio avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023, sulle coste di Cutro, in Calabria, quando un barcone proveniente dalla Turchia con circa 180 migranti si rovesciò e morirono in 94, tra uomini, donne e bambini.

I problemi dei giovani

Partono domani 8 giugno i convegni intorno ai più diffusi problemi adolescenziali. L'appuntamento con il primo dei 4 incontri è previsto alle 17 nell'ente parco regionale Taburno Camposauro, in piazza Vittorio Veneto 1 a Palazzo Caporaso, con il primo dibattito su "Vulnerabilità giovanile: come riconoscere e gestire i campanelli d'allarme".

Sanzone all'Unisannio

Venerdì 9 sarà la volta di ospitare all’università del Sannio, alle 18, Daniele Sanzone, il cantante degli A67, scrittore e autore per l'incontro "Se la paura fa 90, la dignità fa 180". Appuntamento nel Chiostro di Sant'Agostino in via G. De Nicastro 13, a Benevento. Il giovane artista a tutto tondo parlerà con gli studenti sella sua carriera: ha scritto per diversi quotidiani, è stato anche autore e conduttore tv (suo il programma Brain Food per Fanpage.it) e ha scritto il libro Camorra Sound nel 2014, vincitore del 19° Premio Paolo Borsellino. A maggio 2022 arriva Jastemma con la copertina di Mimmo Paladino, vincitore della targa Tenco e nello stesso anno interpreta se stesso ne "La divina cometa" il nuovo film di Mimmo Paladino, un lavoro fantasmagorico girato in Campania tra Benevento, Paduli, Apice, Pietrelcina, Solopaca, Rotondi e Napoli, e anche in Puglia.

Festa della ciliegia

Torna il tradizionale appuntamento con la festa della ciliegia, in programma a Campoli del Monte Taburno, nel fine settimana dal 9 all'11 giugno. Evento collaterale la passeggiata trekking di 10 km in programma per domenica mattina con partenza alle 9 in piazza La Marmora, a Campoli, e rientro in centro storico con pranzo compreso, previsto per le 13. Il programma completo è disponibile sui canali social della pro loco di Campoli del Monte Taburno.

Salotto di primo '900

Nuovo appuntamento con il concerto dell'accademia Santa Sofia e del Conservatorio statale di Benevento il 9 giugno alle 20 nell'auditorium San Vittorino di Benevento, con il duo Marcella Parziale (contralto) e Giuseppina Coni (al pianoforte) protagonista del concerto "Salotto di primo '900" con musiche di Francesco Paolo Tosti e Ottorino Respighi su testi di Giovanni Boccaccio e Gabriele D'Annunzio.

Birra artigianale

Sabato pomeriggio, dalle 16.30, grazie all'associazione "Cose da Malti - Officine Birraie", nel giardino del Caffè dell'Orto, in via Marco da Benevento 10, i mastri birrai produrranno nel giardino dell'orto una birra artigianale in stile american pale ale, davanti agli occhi degli appassionati dell'arte birraia, per apprezzarne l'artigianalità del prodotto.

Convegno sull'acromegalia

Sabato 10 giugno dalle 9 nell'ospedale Fatebenefratelli, in Viale Principe di Napoli, si apre una intera giornata dedicata ad un convegno monotematico organizzato dalla dottoressa Itala Ventre, dal titolo "Come e dove stanare l’acromegalia" coinvolgendo medici di medicina generale, odontoiatri maxillofacciali, pneumologi e ortopedici per parlare di una patologia rara: l’acromegalia.

Corpoceleste, mostra fotografica

La galleria di arte contemporanea "Apis" di Benevento inaugura sabato pomeriggio, alle 18.30, la mostra fotografica "Corpoceleste", la nuova mostra del fotografo sannita Errico Baldini, curata da Taryn Ferrentino, che presenta una personale geografia della Dormiente del Sannio, una narrazione per immagini del noto "profilo" del massiccio del Taburno-Camposauro.

Benevento cammina

Torna la camminata di 7 km tra i monumenti più belli della città di Benevento.

Per partecipare a "Benevento cammina", manifestazione partita lo scorso anno e ideata dall'ASD Camminatori sportivi "MAGA' Benevento", la quota di iscrizione è di €5 e comprende il pettorale ed il pacco gara. Per iscriversi ci si può rivolgere all'erboristeria magà, al negozio Grimieri arti e cornici o al bar centrale Circello. La camminata è una manifestazione sportiva adatta a tutti, organizzata allo scopo di avvicinare alla camminata sportiva tante persone di diverse fasce d'età che percorreranno 7 km all'interno di Benevento, con partenza domenica 11 giugno da piazza IV novembre alle ore 9. Speaker della manifestazione Gennaro Varrella.

Imprese del Mezzogiorno

Lunedì 12 giugno presentazione dei bandi del progetto PNRR-NODES dedicati alle imprese del Mezzogiorno. L'incontro si svolgerà nella sede dell'università degli Studi del Sannio in piazza Guerrazzi 1, nella sala conferenze del Rettorato, dalle 10 alle 13.

Per segnalare mazzacane.r@gmail.com e benevento@ilmattino.it