Via libera alla pulizia dei reperti da esporre nel lapidarium all’Arco di Traiano. La Soprintendenza nelle scorse ore ha dato parere favorevole all’intervento di ripulitura superficiale delle testimonianze storiche che saranno messe in vetrina nella teca realizzata a pochi passi dal monumento imperiale romano. Si tratta dello step che mancava al completamento dell’allestimento dell’opera realizzata nell’ambito del Programma integrato città sostenibile. Per il taglio del nastro dell’ultimo Pics ancora non ultimato occorrerà verosimilmente attendere la fine del mese o i primi giorni di luglio.

I REPERTI

Il nulla osta della Soprintendenza fa scattare la fase del lifting dei manufatti lapidei, la cui durata è stimata in due settimane. Se ne occuperà la ditta «Novus Vetus» di Sant’Angelo a Cupolo. Poi occorrerà trasportare i reperti e posizionarli nell’espositore, secondo le disposizioni dello stesso ente ministeriale. Per tale servizio l’incarico è stato assegnato dal Comune alla ditta De Marinis di Napoli, che provvederà anche alla copertura assicurativa. Il Comune ha già provveduto a collocare nella teca i supporti metallici. La tempistica delle operazioni è decisamente rallentata, ma del resto si tratta di opere con duemila anni di storia e dunque ogni passo è mosso con comprensibile accortezza dai funzionari municipali.

Sono dieci i reperti provenienti dai depositi ministeriali di viale degli Atlantici che saranno esposti nel lapidarium. L’elenco dei tesori da mettere in vetrina comprende testimonianze rinvenute in territorio di Benevento, ma anche in altri comuni della provincia. In lista c’è il suggestivo rilievo deliaco trovato anni fa a Pietrelcina. Un tributo al culto di Apollo che nell’isola greca di Delo aveva la sua terra d’elezione. Il reperto mostra ancora ben visibile il profilo superiore del tempio con frontone e parte alta del colonnato. Da Paduli proviene il mezzobusto di un togato romano. Ancorché acefala, la scultura in pietra chiara si presenta ancora ben definita e promette di essere una delle attrazioni più scenografiche della teca. Così come il lacerto di mosaico che da viale degli Atlantici raggiungerà il lapidarium all’Arco. Le tessere multicolori che ornavano il pavimento di una villa gentilizia si annuncia come una delle meraviglie più interessanti della vetrina. Si punta all’effetto wow anche con il rilievo raffigurante gladiatori, oggi depositato in Soprintendenza ma senz’altro meritevole di valorizzazione. Il reperto in pietra chiara mostra ben visibili la parte bassa del corpo (con armatura) di due combattenti. Decisamente scenografica pure la sfinge in materiale calcareo. Nulla a che vedere con il ricco patrimonio egizio cittadino ma un ornamento funerario per rendere omaggio alla memoria di un antico notabile. D’impatto anche il massiccio fregio dorico in pietra contenente alcune illustrazioni ancora ben visibili, così come il modellino con porta urbica, sorta di colonna bassa in calcare bianco. Meno spettacolare ma storicamente pregevole la pietra miliare del IV miglio della via Traiana, punto di riferimento del tracciato voluto dall’imperatore romano rinvenuto tra Benevento e Paduli. Completa il quadro l'epigrafe, rinvenuta nel 2008 a Cellarulo, commemorativa del gesto generoso del magistrato romano Lucio Pulpio che realizzò una strada a proprie spese.

IL VETO

Niente da fare, invece, per l’epigrafe celebrativa della realizzazione della via Traiana. È risultata vana la corte serrata del Comune al memoriale in pietra rinvenuto a Ponte Valentino, oggi collocato all’ingresso del Teatro Romano. Decisamente contrari allo spostamento i vertici dell’area archeologica del Teatro, in considerazione della notevole importanza del reperto che va considerato tra i rinvenimenti più importanti della storia cittadina. Un vero peccato, perché l’epigrafe che immortala la costruzione della via Appia Traiana per volere dell’imperatore sarebbe stata didascalicamente assai coerente con il lapidarium, posto ai piedi dell’Arco dal quale partiva la «bretella» della strada consolare Roma-Brindisi.