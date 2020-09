Una colata di fango e pietre discesi a valle dal pendio di una collinetta in località Trivio alle porte del centro abitato di Limatola. Un pericolo imminente che, già dal tardo pomeriggio di mercoledì, ha portato alla decisione di evacuare 3 abitazioni con altrettante famiglie per un totale di 9 persone, ospitate in una struttura ricettiva cittadina. Sul posto si è registrato l'intervento dei carabinieri della stazione di Dugenta unitamente al locale comando di polizia municipale. Ai caschi rossi del distaccamento di Telese Terme è spettato invece il compito di coadiuvare i tecnici comunali a porre in sicurezza tutta l'area di prossimità interessata dalla frana. Operativi anche i volontari del gruppo di protezione civile di Limatola unitamente al sindaco Domenico Parisi che ha seguito da vicino l'evolversi della situazione. Preoccupazioni derivanti da un canale di scolo proveniente dal pendio che già in passato aveva destato le attenzioni dell'amministrazione con diverse segnalazioni inoltrate all'attenzione delle autorità competenti.

«L'ultima era arrivata solo 24 ore prima ha spiegato Parisi e fortunatamente abbiamo evitato il peggio senza gravissime conseguenze soprattutto per l'incolumità delle persone. Esiste da sempre un problema relativo all'attribuzione delle responsabilità e competenze su quel canale e spero che l'attuale stato dell'arte porti a una necessaria quanto tempestiva risoluzione. I tecnici comunali nella giornata di ieri hanno provveduto a effettuare una ricognizione dei danni propedeutica, dunque, alla valutazione dello stato dell'arte. Ovviamente i nostri concittadini dovranno far ritorno presso le proprie abitazioni in assoluta sicurezza e saremo noi a garantire che ciò possa avvenire. Ringrazio chi si è prodigato sin dalle prime battute sul luogo dell'accaduto. Resta aperto anche il rischio idrogeologico che coinvolge praticamente tutta la nostra provincia e per il quale sarà necessario concentrare investimenti e risorse». Piogge torrenziali che hanno creato non pochi problemi sia in valle caudina che telesina tra allegamenti, sottopassi, scantinati e tombini saltati.

