CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 4 Novembre 2018, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIMATOLA - Non si ferma l'azione del sindaco di Limatola, Domenico Parisi, volta a ottenere risposte esaustive sullo spostamento della postazione del 118 nelle ore notturne, al Ppi (punto di primo intervento) di Sant'Agata. Ieri dopo l'incontro con il prefetto Francesco Cappetta, Parisi ha dichiarato: «Il prefetto ha ascoltato le mie ragioni, ha letto i documenti e ha deciso, per quanto è di sua competenza, di interloquire con la Regione, mostrando sensibilità e attenzione nei confronti delle problematiche inerenti alla salute pubblica. A mio avviso, si sta giocando sul doppio nome della struttura, perché De Luca ha parlato del Sant'Alfonso e non dell'azienda San Pio, la cui responsabilità è di competenza del management dell'azienda ospedaliera, come si evince dal piano di rientro regionale. Allo stato attuale, non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito allo spostamento della postazione del 118, ma credo che, a parte questo, prima di effettuare tale cambiamento, De Luca dovrebbe cambiare l'atto aziendale». In tarda serata il documento congiunto con il collega Valentino, per paventare addirittura le dimissioni.La vicenda è controversa, in quanto sembrerebbe coinvolgere, Regione, Asl, azienda ospedaliera e amministrazione comunale.