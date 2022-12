Ancora un furto nel Sannio e, in particolare, valle Telesina. Nella notte tra martedì e mercoledì, nel mirino dei malviventi è finita l'area di Limatola e, in particolare, la zona di Giardoni, al confine con Sant'Agata de' Goti. Le attenzioni dei ladri si sono concentrate sui mezzi della ditta che gestisce, per conto del Comune, i servizi di igiene urbana. L'azienda, nonostante l'accaduto, ieri ha comunque assicurato la raccolta differenziata.

APPROFONDIMENTI Tragedia sfiorata, massi cadono sulla strada a Frasso: paura in valle Caudina Benevento, ospedali ai raggi X:

Morgante dice sì ma sarà vertice a tre Servizio 118, l'Asl: «Mancano 17 medici»

Elisuperficie, svolta anche nel Fortore

Tutto sarebbe accaduto, dunque, nel cuore della notte, quando ignoti, una volta all'interno dell'area dov'erano parcheggiati i veicoli utilizzati per la differenziata, hanno prelevato due piccoli camion e un apecar. Ma per cancellare le prove del raid, avrebbero portato via anche l'intero impianto di videosorveglianza prima della fuga.

L'allarme è scattato all'alba, quando l'azienda, accortasi del furto, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Sant'Agata de' Goti. I militari, una volta giunti sul posto, hanno da subito avviato le indagini. Saranno certamente utili le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti lungo le strade che attraversano la zona di Giardoni, in primis la provinciale che collega il centro di Limatola con Sant'Agata e la strada a scorrimento veloce Fondovalle Isclero.

Resta alta, intanto, l'attenzione delle forze dell'ordine su tutto il territorio provinciale, impegnate nel contrasto di un fenomeno, quello dei furti, che nelle ultime settimane ha visto i malviventi svaligiare le abitazioni di diversi centri del Sannio.