All'indomani dell'approvazione del decreto legge per l'abbattimento delle liste d'attesa nelle strutture sanitarie del territorio nazionale, le prime reazioni a livello locale non lasciano dubbi sulla linea da seguire. I medici di famiglia, insieme ai farmacisti, saranno chiamati direttamente in causa per garantire l'erogazione di prestazioni diagnostiche di primo livello.



«Potrebbe essere una soluzione positiva - commenta Luigi Abbate, medico di Medicina generale e consigliere regionale - ma bisogna capire se ci sono i fondi necessari per organizzare questo tipo di servizio. Al di là degli annunci, è importante sapere come si vuole procedere perché, per effettuare prestazioni diagnostiche negli studi medici del territorio provinciale, sono necessari gli spazi, l'organizzazione e la quantificazione dei tempi tecnici che occorrono per effettuare questo tipo di attività che si aggiunge alle incombenze quotidiane del medico. Effettuare prestazioni diagnostiche come prelievi, elettrocardiogramma, spirometrie, ecografie richiede una pianificazione dettagliata di quello che si deve e si può fare in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Ovviamente, se il programma andasse a regime e coinvolgesse un'ampia fetta di medici di Medicina generale, potrebbe rappresentare una soluzione per l'abbattimento e il governo delle liste d'attesa, soprattutto nelle piccole realtà come la nostra».

Intanto, i direttori generali delle strutture sanitarie sannite sono in attesa di ricevere le direttive dalla Regione per l'applicazione delle misure previste, a cominciare dal coinvolgimento degli specializzandi per reintegrare l'organico. Oltre ai medici di famiglia, anche i farmacisti saranno coinvolti nell'erogazione di prestazioni diagnostiche di primo livello ma questa per il Sannio non è una novità perché molte farmacie del territorio, sia in città che nelle zone rurali, si sono già attrezzate allestendo locali contigui alle farmacie per eseguire tamponi, elettrocardigramma, somministrare vaccini, provvedere alla misurazione della pressione e all'esecuzione dei test per la misurazione della glicemia e del colesterolo. In questi casi, si tratterebbe solo di potenziare l'attività introducendo altre prestazioni.



Secondo il sindacato Cimo è necessario convogliare le risorse sul Sistema sanitario nazionale. «Se ci lamentiamo che ci sono stati 10 anni di tagli nella sanità pubblica - dice Guido Quici, presidente nazionale della federazione Cimo Fesmed e primario del “Rummo” - e siamo consapevoli dell'importanza del Servizio sanitario nazionale, dobbiamo avere il coraggio di puntarci. Si continua ad arrabbattarsi come si può, ma poi si portano risorse alla sanità privata, destinando i fondi agli imprenditori e non al settore della sanità privata accreditata. È chiaro che le decisioni assunte a livello nazionale riguarderanno anche le piccole realtà come il Sannio che, nell'arco degli anni, ha subito ingenti tagli al budget e alle risorse umane che vanno reintegrate perché le prestazioni le garantiscono i medici».

IL FOCUS

Sempre nell'ottica di ridurre il peso socio-economico e la pressione sull'ospedale, da oggi fino a sabato, all'Antum hotel si discuterà di. L'incontro, promosso dall'azienda ospedaliera «» e dall'unità complessa di Pneumologia, coordinata da, cercherà di fornire risposte concrete su come instaurare precocemente validi percorsi diagnostico-terapeutici oltre che preventivi, per ridurre gli effetti sull'ospedale derivanti dalle affezioni respiratorie, con un approccio combinato multidisciplinare, partendo proprio dalle malattie respiratorie.«Anche la pneumologia -- può beneficiare dell'intelligenza artificiale, con metodologie diagnostiche più sofisticate e terapie farmacologiche sempre più personalizzate e precise». Le affezioni respiratorie hanno un ruolo di primo piano tra le malattie a più alto impatto socio-economico e sono tra le prime cause di morbilità e mortalità, sia per l'incremento di patologie infettive che. In questo quadro bisogna inserire anche il numero elevato di persone in sovrappeso ricoverato per