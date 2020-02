Lite al bar, scattano i domiciliari

BENEVENTO - La lite tra i due uomini scoppiata giovedì sera nel centro cittadino è sfociata, al termine delle indagini, in un arresto con il beneficio dei domiciliari. I poliziotti della Squadra VolantI della questura, al termine degli accertamenti andati avanti per alcune ore, hanno arrestato Carmine De Luca, 49enne operaio beneventano. Gli viene contestato il reato di lesioni aggravate perché ritenuto responsabile di un’aggressione nei confronti di un giovane all'altezza dell’incrocio tra corso Garibaldi e via Traiano.

Alla base del violento gesto ci sarebbero motivi sentimentali che hanno portato l'uomo a colpire, mentre era seduto a un tavolo di un bar insieme a una donna di una trentina di anni, il rivale. Il giovane, a quanto pare, era stato legato sentimentalmente in passato alla donna. Si tratta di un 30enne residente nel capoluogo che in quel momento gli stava passando accanto.