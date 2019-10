Ha dato fuoco alla macchina in preda a uno scatto di rabbia, dopo un litigio al telefono con la sorella, riportando ustioni sul corpo. Un 39enne napoletano è stato soccorso ieri sera in una strada del comune di Casalduni su segnalazione di un 44enne, originario del posto, che aveva notato la Ford Fiesta in fiamme e l'uomo accanto che si agitava. Il 39enne, con disturbi psichici, si era allontanato da casa nel pomeriggio facendo perdere le proprie tracce. I familiari, preoccupati, avevano allertato la questura partenopea. Sul luogo dell'incendio i vigili del fuoco, la polizia e i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale Rummo, dove si trova attualmente ricoverato nel reparto di Psichiatria.

Lunedì 7 Ottobre 2019, 13:33

