CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 11 Ottobre 2019, 09:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Teniamo a far chiarezza sulla notizia che si è diffusa nelle ultime ore circa un presunto tentativo di rapimento di un bambino da parte di una persona di nazionalità rom. Un episodio che è stato denunciato via social, creando una psicosi generale». Così il questore Luigi Bonagura (nella foto), nel corso di una conferenza stampa indetta ieri mattina per ricostruire nei dettagli l'accaduto ed evitare allarmi ingiustificati e fare il punto sulle indagini che in ogni caso vengono svolte dagli agenti della Squadra Mobile. Questo l'epilogo, al momento, di una vicenda che ha preso il via nella tarda serata di martedì e, poi, si è sviluppata nella giornata di mercoledì fino ad assumere dimensioni non corrispondenti alla realtà dei fatti. Giovedì, a metà mattinata, su Facebook comincia a girare un post scritto dalla madre del bambino di sette anni che racconta l'accaduto. Una narrazione che porta a ipotizzare anche un tentativo di rapimento del piccolo davanti al supermercato Carrefour in via Nenni. Anche perché, alle parole iniziali della donna, si susseguono commenti di altri cittadini e, con il passare delle ore, fanno accrescere le preoccupazioni, alla luce di altri particolari inquietanti. Si genera, così, il timore che possa essersi trattato di un tentativo di sequestro.