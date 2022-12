Per InCanto di Natale è il momento della danza. Sul palcoscenico del teatro Comunale questa sera alle 20,30 va in scena Lo schiaccianoci con la compagnia del Balletto di Siena. Le musiche di Cajkovskj raccontano una delle favole più belle del Natale con il viaggio della piccola Clara in un mondo magico che riesce a coinvolgere gli spettatori. Il Balletto di Siena, che presenta a Benevento lo spettacolo in prima nazionale, propone una rilettura dell'opera che meglio si adatta ad un pubblico di giovanissimi.

Domani, alle ore 17,30, l'ospedale Fatebenefratelli accenderà, come è tradizione, le luminarie natalizie con la benedizione del presepe. Scopo dell'iniziativa è quella di solennizzare non solo la nascita di Gesù ma anche fornire un momento di speranza in questo momento difficile per tutti.

Il Villaggio di Babbo Natale che ha entusiasmato i bambini nello scorso weekend, tornerà per il cartellone di InCanto di Natale e per la gioia dei più piccoli, nel giorno dell'Immacolata con in più l'esibizione di artisti di strada dalle 17.30 alle 20 lungo corso Garibaldi. Ma giovedì 8 dicembre segna anche la data dell'inizio dei mercatini di Natale che apriranno i battenti sia a Benevento che in molti comuni del Sannio.

In città La Rocca incantata, promossa dalla Provincia in collaborazione con Sannio Europa, con la Pro Loco Samnium di Benevento e Emimedia Comunicazioni, aprirà le porte per offrire un mondo di luci, suoni e colori fino al 18 dicembre (orario 10/23 con ultimo ingresso alle 22). Il via ai mercatini all'interno della Rocca dei Rettori ma anche agli stand espositivi di prodotti artigianali ed enogastronomici, il villaggio di Babbo Natale, la fabbrica dei giocattoli sotto la supervisione degli elfi, la fabbrica del cioccolato, gli artisti di strada e tanto intrattenimento ed animazione per grandi e piccini.

Quanto alle iniziative previste in provincia, nel weekend dell'Immacolata saranno attivi i mercatini di Natale a Santa Croce del Sannio. L'iniziativa Mercatini a Palazzo, giunta alla settima edizione, ha il pregio di abbinare l'atmosfera delle festività alla cultura. La manifestazione, organizzata dall'associazione culturale Galanti in collaborazione con l'amministrazione comunale, ritorna dopo i due lunghi anni di stop. Teatro dell'iniziativa è lo storico Palazzo Galanti (sotto) che, oltre ad accogliere gli stand ricchi di proposte regalo e di prodotti a chilometro zero, concederà anche la possibilità di prendere parte agli eventi culturali promossi per l'occasione. In programma il Concerto di Natale per pianoforte, violino e voce nella Sala dei Continenti la sera del 9 dicembre (alle 20.30 solo su prenotazione) e lo spettacolo teatrale Ntiempo e Natale con Benedetto Casillo ( 10 dicembre alle 20.30 nella chiesa matrice). Le due serate-evento consentiranno anche la possibilità di gustare street food e specialità culinarie del territorio.

Anche nel centro storico di Campolattaro l'8 dicembre il via ai mercatini di Natale organizzati dall'amministrazione comunale in collaborazione con la locale Pro Loco. Oltre trovare tante idee regalo da giovedì a domenica ci si potrà immergere nell'atmosfera locale assaporando i prodotti tipici del territorio e partecipando all'escursione promossa dall'Oasi del Wwf del lago di Campolattaro che prende parte all'iniziativa natalizia. La partecipazione all'escursione guidata dal Wwf è gratuita e partirà alle 10 dal centro storico di Campolattaro per poi raggiungere la diga ed il nuovo percorso natura. Sarà possibile inoltre fermarsi presso il centro visite dell'oasi per gustare i prodotti tipici a chilometro zero. Il Wwf di Campolattaro sarà presente anche con un proprio stand nel mercatino proponendo oggetti per decorare il Natale, soprattutto a tema difesa dell'ambiente.