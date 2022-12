L'arrivo della locomotiva storica è previsto nella mattinata di martedì per essere posizionata all'ingresso del parco termale dove, già da qualche mese, è stato realizzato un binario di stazionamento. Ad annunciarlo nella giornata di ieri è stata la fascia tricolore telesina, Giovanni Caporaso, al termine di un articolato iter autorizzativo partito 12 mesi fa. «Finalmente potremo fregiarci della presenza di uno dei gioielli della storia ferroviaria italiana - le parole di Caporaso -. Alle prime luci dell'alba di martedì il locomotore verrà portato nel centro e poi fino alla postazione realizzata nel parco termale, dopodiché verrà coperto per dare inizio alla necessaria fase di restauro». Una vera e propria rievocazione relativa al passato, neanche troppo lontano, della cittadina termale e più nel dettaglio ad una rievocazione del treno speciale che fino agli anni 60 collegava il capoluogo partenopeo direttamente all'ingresso del parco termale.

APPROFONDIMENTI

Un passaggio lungo l'arteria principale del centro abitato per i tanti pazienti o, meglio, «bagnanti» che arrivano in valle telesina da ogni parte del territorio regionale per le cure con le acque sulfuree. Cartoline e immagini di un tempo che fu, dunque, più volte evocato e rievocato nelle varie manifestazioni e attraverso anche l'attività delle diverse amministrazioni comunali, non da ultimo, il passaggio nel 2019, presso lo scalo telesino, del treno storico con tanto di abiti e caroselli in costume. «Sono particolarmente felice di dare questa notizia ha proseguito poi Caporaso -. Mi corre l'obbligo ancora una volta di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l'arrivo della locomotiva che, sono certo, molto presto diventerà motivo di orgoglio della nostra comunità. Il mio ringraziamento va, naturalmente, anche all'impresa Minieri e in modo particolare a Costanzo Jannotti Pecci (presidente dell'unione industriali di Napoli, ndr), che si è impegnato in prima persona con la Fondazione Fs, custode e gestore del grande patrimonio storico delle Ferrovie italiane».



Iniziativa che si inserisce anche in un percorso di rilancio dell'offerta turistica comprensoriale e che si conta di poter chiudere prima dell'avvio della stagione termale, nella prossima primavera. Sulla stessa linea, nei mesi scorsi, anche la ripiantumazione, proprio in piazza Minieri, dei platani alla rotonda della «Madonnina» in omaggio proprio a quell'immagine della bella époque telesina, mai del tutto dimenticata. Un'azione di sensibilizzazione, in questo caso, promossa dal comitato «Telese città dell'acqua» che si è tradotta in una raccolta fondi finalizzata all'acquisto delle piante con tanto di placet arrivato dalla stessa amministrazione comunale. Da Gesesa, invece, lo scorso mese di ottobre, la donazione di 47 panchine storiche a mosaico.