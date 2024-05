Continuano senza sosta gli impegni della lista «Liberi per Faicchio» e del candidato sindaco Nino Lombardi, in vista dell’ormai imminente appuntamento elettorale. Lombardi e la sua compagine stanno battendo palmo a palmo il territorio, così come stanno facendo i candidati della lista «Per il bene comune» guidata da Vincenzo Petrucci. Per Lombardi appuntamenti sold out sia in contrada Cortesano, che a Fontavacecchia e contrada Macchia.

«La presenza di tante persone ai nostri incontri e il confronto costante con gli abitanti che vivono a Faicchio – dice Lombardi – conferma la necessità di una continuità nella gestione amministrativa dell’ente. Noi vogliamo essere al servizio dei cittadini e rispondere concretamente alle esigenze e richieste del nostro Comune». In merito al progetto politico aggiunge: «Stiamo registrando un entusiasmo senza precedenti. Il clima e l’atmosfera che circonda la lista “Liberi per Faicchio” sono positivi. Il nostro gruppo, fatto di professionisti e persone con grandi competenze tecniche, ha lavorato ad un programma snello, concreto, con punti essenziali realizzabili e in continuità con quanto fatto finora». Per Lombardi «Faicchio ha un potenziale enorme, un capitale umano e culturale che questa amministrazione ha sempre valorizzato. Continuare in tal senso è per me, per noi, un dovere. Lo dobbiamo ai cittadini innamorati di questa terra e ai nostri giovani che sono il presente e saranno il futuro di questa comunità». Comunità per la quale «tanto è stato fatto, dai lavori di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità comunale a quelli di riqualificazione e potenziamento della rete fognaria, dall’efficientamento energetico dell’impianto della pubblica illuminazione alla realizzazione di nuovi tratti della stessa, alla messa in sicurezza dei plessi scolastici, alla realizzazione del parco giochi».

Al lavoro, come noto, c’è anche il già primo cittadino dal 1995 al 2004, Vincenzo Petrucci, che ha spiegato i motivi della sua candidatura: «La decisione di partecipare a questa competizione elettorale – ha detto – è scaturita dall'aver incontrato delle persone che, pur diverse l'una dall'altra, possono dare tanto alla nostra comunità. Se l'obiettivo è costruire per il futuro di Faicchio è impossibile tirarsi indietro. Ho preso questa decisione perché voglio accompagnare in questo percorso il paese. Perché voglio coordinare il lavoro di una squadra valida e garantire ai cittadini il perseguimento dei risultati. Perché l'interesse che mi muove non è personale, ma è collettivo».