Dopo dodici edizioni «La Contesa di Sant'Eliano» lascia Benevento per trasferirsi ad Apice. La decisione di "Benevento Longobarda", associazione culturale che annualmente organizza la rievocazione storica, nasce dalla poca attenzione ricevuta negli anni dall'amministrazione comunale e dagli inviti sempre più pressanti che giungono all'associazione da parte di Comuni, enti e strutture culturali che operano sia in Campania che in altre regioni italiane: «Abbiamo deciso di accogliere per la 13° edizione de "La contesa di Sant'Eliano" l'invito rivoltoci dalla proprietà del Castello dell'Ettore di Apice. Abbiamo un'estate ricca di impegni spiega Alessio Fragnito presidente di "Benevento Longobarda" - e dispiace che solo l'attuale amministrazione del capoluogo continui ad ignorarci».

Il rapporto tra Benevento Longobarda e l'amministrazione Mastella non è stato dei migliori fin dall'insediamento di quest'ultima. L'associazione longobarda sannita ha svolto per 6 anni, fin dalla nascita de «La Contesa di Sant'Eliano», la rievocazione storica nella parte alta di corso Garibaldi, all'ombra della Rocca dei Rettori, con cortei storici, palii tra le «fare» cittadine e l'attesissimo e seguitissimo torneo equestre con i cavalieri che, in rappresentanza dei quartieri cittadini, si sfidavano lungo la principale arteria cittadina.

Poi spettacoli per piccini ed adulti, presentazioni di libri e concerti di musica medievale. In quei 6 anni la chiesa di Santa Sofia fu al centro della manifestazione come scenografia d'eccezione per l'apertura della manifestazione storica e soprattutto, a conclusione, per la consegna delle reliquie di Sant'Eliano alla fara vincitrice della contesa. Successivamente, per 3 anni, la Contesa è stata ospitata nell'area dei Santi Quaranti, spazio idoneo alla rievocazione storica ma assolutamente troppo piccolo per la sfida dei cavalieri e per i cortei storici, imponendo una riduzione del programma. Dopo lo stop imposto dal covid e le edizioni limitate ai soli componenti dell'associazione, "Benevento Longobarda" si preparava al grande rientro in città. Così non è stato visto il perdurare della mancanza di attenzione da parte dell'amministrazione in carica.

«Torneremo a Benevento nel prossimo settembre - assicura il presidente Fragnito grazie all'accordo con la direzione del Teatro Romano. Allestiremo lo spettacolo rievocativo della nascita del Ducato di Benevento "Il primo duca". Lo spettacolo, con progetto approvato dal Ministero della cultura, già nello scorso anno ha ottenuto un caldo successo di pubblico. Nel mese di luglio, invece saremo a Molinara, per la rievocazione storica "Longobardi sulla via Micaelica" con il patrocinio dell'amministrazione comunale del centro sannita in programma il 22 e 23 luglio».

Ad Apice nella due giorni longobarda, come sempre il clou de «La contesa di Sant'Eliano» sarà la sfida tra le fare per aggiudicarsi le reliquie di Sant'Eliano che la fara vincitrice conserverà per un intero anno per poi rimetterle in palio nella successiva edizione. Torneo con il tiro con l'arco, lancio del giavellotto, ma soprattutto gli scontri corpo a corpo con arma corta appassioneranno gli spettatori pronti a tifare per le diverse squadre. Nel pomeriggio ci saranno approfondimenti con la presentazione di libri sulla storia dei longobardi e concerti di musica medievale. «Al momento anticipa Fragnito non abbiamo ancora definito nel dettaglio il programma, ma cercheremo di rendere il weekend ricco di attrattive». La rievocazione si svolgerà nella corte del Castello dell'Ettore. Oltre alla disputa dei palii, ci saranno banchetti didattici con la dimostrazione della scrittura beneventana, la tessitura, l'esposizione di armi ed armature dei longobardi e la dimostrazione del conio di monete. Per quelli più desiderosi di cimentarsi con le armi di un tempo la possibilità di sfidarsi nel tiro con l'arco.

I longobardi beneventani nel secondo weekend di maggio, da venerdì 12 a domenica 13, saranno tra i protagonisti a Lucca di «Lucca historiae fest», un percorso storico che, come le lancette di un orologio che si sposta indietro nel tempo, ricorda i duemila anni di vita della città toscana. Inoltre è sempre aperto al pubblico (necessaria la prenotazione) la visita al «Living museum», il museo sotterraneo longobardo di Benevento con la possibilità di conoscere atmosfere e storie dell'antica città longobarda.