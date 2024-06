Angela, Clara, Nicoletta, Francesca, Grazia, Giovanna, Marina, Angela, Cinzia, Maria Assunta, Antonia sono solo una piccola parte delle oltre 1.000 donne sannite che sono vive dopo aver ricevuto una diagnosi di tumore nell'arco degli ultimi 10 anni. Alcune di loro sono ormai completamente guarite perché, a distanza di 10 anni, non hanno più manifestato i segni della malattia e non hanno avuto recidive. È la conferma che, nella nostra provincia, il tasso di sopravvivenza alla malattia, da non confondere con la remissione totale, è altissimo e raggiunge quasi il 60% dei casi.

L’ANALISI

«Il cancro - dice Giovanni Ianniello, oncologo beneventano ed ex direttore del reparto di Oncologia ed Ematologia dell'azienda ospedaliera “Sant'Anna e San Sebastiano” di Caserta - è una malattia sempre più curabile grazie all'efficacia delle cure mirate e personalizzate che consentono di alzare notevolmente l'asticella della sopravvivenza e di migliorare la qualità della vita. Lo sviluppo delle reti oncologiche che, sull'intero territorio della Campania, funzionano nel migliore dei modi, consentono di fornire uno standard elevato di cure adeguate». In pratica, negli ultimi anni, sul territorio provinciale, anche i pazienti oncologici con tumori irreversibili, già metastatici, riescono a guadagnare diversi anni di vita, senza dover affrontare necessariamente il calvario degli effetti della chemioterapia che incidono sulla qualità della vita. Le reti oncologiche sono frutto di una riorganizzazione che ha, tra i principali obiettivi, la creazione di percorsi facilitati di presa in carico, per evitare ritardi diagnostici, e indirizzare i pazienti verso i gruppi oncologici multidisciplinari più pertinenti della rete. Attualmente, i casi di tumore nel Sannio sono 5.500 e ogni anno si ammalano circa 1.200 persone ogni 100.000 abitanti. Di queste, 700 sono uomini e 500 donne ma rappresentano una cifra relativamente bassa rispetto ai dati nazionali, perché in provincia ci si ammala molto meno di tumore e si muore meno. Il tasso più alto di mortalità è invece legato alle malattie cardovascolari. Nel 2018 l'Asl ha istituito il registro tumori e, in base allo studio compiuto nel quadriennio compreso tra il 2010 e il 2013, era stato registrato un totale di 4.559 casi. Secondo la stima, su centomila abitanti, annualmente si erano ammalate 622 persone di sesso maschile e 439 di sesso femminile. L'incidenza dei tumori nella nostra provincia, anche in quella fase, era stata considerata relativamente bassa, in linea con le statistiche del territorio campano, dove ci si ammala e si muore molto meno rispetto a quanto avviene nel resto d’Italia.

GLI OBIETTIVI

«Per avere risultati ancora migliori - conclude Ianniello - in termini di remissione totale del tumore e quindi di guarigione, a livello locale bisogna continuare a implementare l'attività di screening, attraverso il coinvolgimento dei medici di famiglia, come si sta già facendo. Mentre, a livello nazionale, bisogna accelerare i tempi per l'utilizzo dei farmaci innovativi perché in Italia si impiega anche un anno per accedervi e ottenere il rimborso delle spese. Nel 2023, l'incidenza dei casi di tumore è aumentata di 18.000 casi, sia per il numero elevato di baby boomer, vale a dire di quella popolazione nella fascia di età compresa tra i 60 e i 70 anni, che è la più a rischio per lo sviluppo delle malattie oncologiche, che per effetto della pandemia, che ha influito in modo negativo sull'attività di screening che consente di individuare il tumore nella fase iniziale, quando è ancora asintomatico, circoscritto e non si è ancora infiltrato in altri organi, e di intervenire subito riuscendo a evitare cure e interventi troppo invasivi».

IL QUADRO

Secondo l'Aiom (associazione italiana di oncologia medica), su tutto il territorio nazionale ci sono quasi due milioni di donne che hanno scoperto di avere un tumore e che sono vive. Nel dettaglio, dopo la diagnosi in rapporto ai 6.338 casi registrati per 100.000 abitanti, 1,9 milioni di donne sono sopravvissute. Spostando inoltre la lente d’ingrandimento sul trend registrato in Europa, dal 1988 a oggi, i progressi contro i tumori hanno salvato 6 milioni di vite e, secondo le stime, continueranno a farlo perché le tecnologie di intervento e i farmaci saranno sempre più all'avanguardia.