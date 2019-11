I carabinieri di Montesarchio hanno arresto ieri sera due ragazzi per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Erano stati fermati per un normale controllo come se ne fanno tanti alle auto in transito lungo la strada denominata Fondovalle Isclero, ma il nervosismo mostrato ha spinto i militari ad approfondire perquisendo veicolo e passeggeri.



Nella borsa della ragazza, una 36enne di Montesarchio, sono stati ritrovati 443 grammi di hashish in panetti e la somma di 260 euro; il ragazzo, mentre, un 21enne di San Lorenzo Maggiore, aveva addosso 130 euro. Materiale per il confezionamento delle dosi è stato ritrovato all'interno dell'abitacolo del veicolo. I due si trovano agli arresti domiciliari.