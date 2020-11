Cuccioli e animali adulti, cani ma anche gatti: non si è mai fermata, neanche durante il lockdown, la pessima pratica di abbandonare animali «indesiderati», perché anziani o malati, o perché semplicemente diventati di troppo. E la sezione beneventana della Lega nazionale difesa del cane, per riuscire a sostenere le tante spese legate all’accoglienza, alle cure veterinarie e alle trasferte dei quattrozampe verso loro nuove famiglie, quest’anno ha organizzato una doppia iniziativa. Innanzitutto torna la lotteria di beneficenza «il cui ricavato - spiegano i volontari - sarà interamente utilizzato per far fronte alle spese veterinarie e di mantenimento per i numerosi cani e gatti che passano per la nostra associazione». L’offerta minima per ciascun biglietto è di 2,50 euro, e i premi in palio sono una gift card Arcaplanet del valore di 80 euro, una gift card Arcaplanet del valore di 40 euro e un cestino di prodotti Yves Rocher unisex. L’estrazione, autorizzata dai Monopoli dello Stato, avverrà il 6 gennaio 2021. Chiunque volesse acquistare un biglietto può contattare la Lega difesa del cane sulla pagina Facebook, dove sono reperibili anche i recapiti telefonici dei volontari. ci in privato sui social o telefonicamente. È inoltre possibile sostenere la Lega del Cane di Benevento anche acquistando il calendario 2021 con le foto di alcuni «protagonisti» della campagna adozioni: Fauna, Runy, Cesare, Dino, Nora, Ayak, Zac, Hugo, Arya, Filippo, Ombra e Bartolo.

