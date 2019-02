Venerdì 1 Febbraio 2019, 22:58 - Ultimo aggiornamento: 2 Febbraio, 07:06

Tanta curiosità a Frasso Telesino e tutti a chiedersi chi sarà stato il fortunato che grazie al gioco del «10eLotto» si è portato a casa la bella somma di centomila euro. Quello che si sa è che il biglietto è stato giocato nella ricevitoria «Amore» del piccolo centro del Taburno. Soddisfazione per i titolari dell’attività commerciale del centralissimo corso Calandra, a due passi dal municipio. Eppure, non hanno ancora potuto festeggiare con il fortunato. Solo il giorno dopo infatti hanno scoperto dal terminale che nella ricevitoria erano stati giocati i numeri vincenti: 7, 14, 23, 25, 26, 31, 34, 38, 44, 48. Indovinati 9 dei 20 numeri estratti con il giocatore che si è fermato a una sola pallina dall’en plein che gli avrebbe permesso di diventare milionari garantendogli la vincita di cinque milioni di euro. Dal biglietto, i titolari non sono riusciti a risalire all’identità del vincitore, ma assicurano che si possa trattare proprio di un frassese: «I nostri clienti sono tutti della zona», confermano.